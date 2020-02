Niente vincitori, né vinti. Al San Paolo, Napoli-Barcellona termina 1-1. Ed è un risultato che, naturalmente, soddisfa soprattutto se non solo i catalani, che al ritorno in casa potranno giocare anche per lo 0-0. Mertens nel primo tempo, Griezmann nel secondo: due dei pochi guizzi veri in un match tattico e bloccato determinano il risultato finale. Il belga raggiunge Hamsik al primo posto della classifica marcatori del club partenopeo, ma può sorridere solo a metà, anche a causa di un infortunio che lo toglie di mezzo nell'ultima parte della sfida. Una gara in cui a condurre il pallino del gioco è solo il Barça, ma si tratta di un palleggio lento, poco ritmato, estenuante. Perfino snervante, a tratti. Con pochissime palle gol degne di questo nome. L'unica, anzi, la sfrutta proprio Griezmann. Ed è questo il più grande rammarico del Napoli. Tra 20 giorni servirà dunque un'impresa alla formazione di Gattuso, che ha comunque un'arma dalla sua: al Camp Nou non ci saranno né Vidal, espulso nel finale, né Busquets, diffidato e squalificato. Provarci sarà un obbligo.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (79' Allan), Zielinski; Callejon (74' Politano), Mertens (54' Milik), Insigne. All. Gattuso

Barcellona (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué (93' Lenglet), Umtiti, Junior Firpo; de Jong, Busquets, Rakitic (56' Arthur); Vidal; Messi, Griezmann (87' Ansu Fati). All. Quique Setien

Arbitro: Felix Brych (Germania)

Gol: 30' Mertens (N), 57' Griezmann (B)

Assist: Zielinski (N, 1-0), Semedo (B, 1-1)

Ammoniti: Busquets, Insigne, Griezmann, Mario Rui, Vidal

Note: espulso all'89' Vidal

La cronaca in 6 momenti chiave

30' – GOL DEL NAPOLI. Guizzo sulla trequarti di Zielinski e tocco per Mertens, che con uno stupendo destro a giro trova il secondo palo lasciando impietrito Ter Stegen. Gol numero 121 col Napoli per il belga, che raggiunge Hamsik al primo posto dei marcatori azzurri.

43' – Napoli vicino al raddoppio: cross lungo di Mario Rui per Callejon, che rimette al volo al centro: da pochi passi Manolas non trova la porta.

57' – GOL DEL BARCELLONA. Busquets imbuca in area per Semedo, che parte in posizione regolare e serve davanti alla porta Griezmann: con il destro il francese non può sbagliare.

61' – Insigne penetra in area da sinistra passando tra Vidal e Piqué, ma Ter Stegen respinge il suo destro.

63' – Callejon si mangia il 2-1: Milik serve perfettamente lo spagnolo, che davanti a Ter Stegen si fa ipnotizzare dal portiere del Barcellona.

89' – Espulso Vidal: l'ex juventino prima interviene duramente su Mario Rui e poi battibecca con il portoghese, prendendosi due gialli in pochi secondi.

Il migliore

Mertens. In pratica ha un solo pallone a disposizione e lo trasforma: gol splendido e record in condivisione con Hamsik. Poi un infortunio lo toglie di mezzo sul più bello.

Il peggiore

Rakitic. Si confonde nella massa. Zero spunti individuali, solo la partecipazione a un palleggio estenuante. Esce anzitempo.

Il momento social del match