Lionel Messi che per la prima volta gioca a casa di Diego Armando Maradona. Un San Paolo stracolmo pronto a spingere come non mai Insigne e compagni. Una squadra, quella azzurra, che grazie al lavoro di Gattuso e a un mercato di riparazione mirato, ha ritrovato continuità di gioco e risultati migliorando una classifica che poco più di un mese fa piangeva. Sono tanti i temi che fanno da cornice a Napoli-Barcellona, sfida d'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì sera al San Paolo. Un match che sulla carta ha un pronostico ben indirizzato: si affrontano una squadra che non ha mai superato gli ottavi e una che la Champions l'ha vinta 5 volte. Le statistiche, tuttavia, lasciano il tempo che trovano: l'ultima parola spetta - come sempre - al campo. E questo Napoli ha almeno 3 motivi per credere nell'impresa.

Il fattore San Paolo

Probabilmente non ci sarà il tutto esaurito, ma di sicuro (anche con la complicità di prezzi non proprio popolari) sarà registrato il record d'incasso: Napoli-Barcellona è una partita attesissima e il San Paolo ribollerà d'entusiasmo più del solito. Gattuso è consapevole che, dal punto di vista tecnico, i suoi uomini pagano dazio a Messi e compagni. Ma sa altrettanto bene che quest'anno Insigne e compagni, tra le mura amiche, sono stati capaci di stendere avversari del calibro di Liverpool (in Champions), Juventus (in campionato) e Lazio (in Coppa Italia). Il Napoli, inoltre, vanta una striscia di 7 risultati utili consecutivi al San Paolo in Champions: non perde dalla fase a gironi 2017-18 (2-4 contro il Manchester City).

Il Napoli in casa in Champions: gli ultimi risultati

Stagione Partita 2017-18 (fase a gironi) Napoli-Shakhtar Donetsk 3-0 2018-19 (fase a gironi) Napoli-Liverpool 1-0 2018-19 (fase a gironi) Napoli-PSG 1-1 2018-19 (fase a gironi) Napoli-Stella Rossa 3-1 2019-20 (fase a gironi) Napoli-Liverpool 2-0 2019-20 (fase a gironi) Napoli-Salisburgo 1-1 2019-20 (fase a gironi) Napoli-Genk 4-0

Discorso opposto per il Barcellona, alle prese ormai da diversi anni con una vera e propria allergia alle trasferte in Italia. L'ultimo successo dei catalani nel Belpaese in Champions nella fase a eliminazione diretta risale addirittura alla semifinale d'andata del 2005-06 a San Siro contro il Milan (1-0, gol di Giuly). Da quella partita in poi sono arrivate 4 sconfitte e un pareggio, con un bottino di 11 gol subiti e uno solo realizzato.

Il Barça e le ultime trasferte italiane in Champions

Stagione Partita 2009-10 - Andata semifinali Inter-Barcellona 3-1 2011-12 - Andata quarti di finale Milan-Barcellona 0-0 2012-13 - Andata ottavi di finale Milan-Barcellona 2-0 2016-17 - Andata quarti di finale Juventus-Barcellona 3-0 2017-18 - Ritorno quarti di finale Roma-Barcellona 3-0

* Sono considerate solo le sfide a eliminazione diretta

La serenità di chi ha poco da perdere

Esiste poi l'aspetto psicologico da non trascurare, anzi. Il Napoli si appresta a vivere la doppia sfida con il Barcellona con la serenità di chi in fondo ha poco o niente da perdere. Il peso del pronostico (se di peso si può parlare per una squadra abituata a giocare queste partite) è tutto sulle spalle di Messi e compagni che, anche alla luce delle cocenti delusioni rimediate in Champions nelle ultime edizioni, non possono sbagliare. Senza contare che Gattuso sa perfettamente come si preparano queste sfide e quali sono le corde giuste da toccare: da giocatore, con il Milan e in Nazionale, ne ha vissute tante.

Il Barcellona fa paura, ma non è imbattibile

Al San Paolo sbarca un Barcellona rinfrancato dall'ultimo turno di Liga nel quale ha guadagnato la vetta solitaria della classifica ricacciando a -2 il Real Madrid. Un Barça che, proprio alla vigilia del match contro il Napoli, ha ritrovato un Messi stellare capace di calare il poker contro l'Eibar. Eppure, la squadra allenata da Quique Setien non può certo considerarsi una squadra perfetta, invincibile. Innanzitutto ha l'infermeria piena: da Suarez a Sergi Roberto, da Dembelé a Jordi Alba, sono tante le assenze pesanti. Ha gli uomini contati in attacco dove in tutta fretta è stato acquistato Braitwhite, che in ogni caso in Champions non può giocare. E soprattutto è un Barcellona che non è ancora riuscito a perfezionare quella rivoluzione qualitativa in mezzo al campo che era stata annunciata la scorsa estate con l'acquisto di Frenkie De Jong. È un Barça ancora alla ricerca di se stesso: tocca al Napoli, per quanto possibile, provare a metterne a nudo i limiti.