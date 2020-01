Un biglietto di curva al San Paolo per assistere a Napoli-Barcellona, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma il 25 febbraio al San Paolo, costa 70 euro. Il club partenopeo ha infatti ufficializzato il listino prezzi del match contro i blaugrana di Lionel Messi con una 'mossa' che ha scatenato la rabbia dei tifosi partenopei. Il caro prezzi è evidente: basti pensare che, per una partita di campionato, un posto di curva costa tendenzialmente tra i 20 e i 25 euro, prezzo applicato anche per le partite della fase a gironi di Champions di quest'anno. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, nemmeno 3 anni fa per la sfida degli ottavi di Champions contro il Real Madrid ci si era spinti così in là. In quell'occasione erano stati fissati due periodi di vendita: nel primo le curve erano state vendute a 50 euro e solo successivamente erano state alzate a 70. Stavolta, per il Barcellona di Messi, non ci sono stati sconti o agevolazioni.

Il listino prezzi per Napoli-Barcellona

Tribuna Posillipo 250 euro

Tribuna Nisida 190 euro

Tribuna Family 120 euro (adulto)/ 40 euro (under 12)

Distinti 130 euro

Curve 70 euro

Addio prezzi popolari per i big match?

Quello del San Paolo non è certo un caso isolato, anzi. Il caro prezzi, soprattutto in occasione dei big match, è un fenomeno che si riscontra un po' ovunque in Italia nei principali stadi. San Siro è un esempio: la scorsa stagione un biglietto per il settore Ospiti per Milan-Juventus (terzo anello verde a San Siro) costava 80 euro e già all'epoca i tifosi juventini avevano manifestato tutta la loro rabbia. Così come sedersi all'Allianz Stadium per assistere a una qualsiasi partita della Juventus comporta di norma una spesa non indifferente. Addio prezzi popolari, quindi, soprattutto se si vuole godere di spettacoli di un certo livello. Al di là dei casi specifici, una tendenza è piuttosto evidente: i club tendono a coinvolgere in maniera sempre più massiccia i tifosi occasionali, gli stadi stanno diventando luoghi più turistici rispetto al passato. E se da un lato questo è senza dubbio un aspetto positivo perché consente di vendere meglio il prodotto Serie A, dall'altro costringe il tifoso comune a fare i conti con il caro prezzi.

Gli altri ottavi di Champions: i prezzi

Tottenham-Lipsia

minimo 45 euro, massimo 110 euro

Real Madrid-Manchester City

minimo 60 euro, massimo 950 euro

Lione-Juventus

minimo 60 euro, massimo 300 euro



minimo 60 euro, massimo 300 euro Atalanta-Valencia

minimo 35 euro, massimo 220 euro

Chelsea-Bayern

minimo 63 euro, massimo 87 euro

Borussia Dortmund-PSG

minimo 20 euro, massimo 85 euro

Atletico Madrid-Liverpool

minimo 50 euro, massimo 750 euro

Anfield, la casa del LiverpoolGetty Images

Serie A: milioni di spettatori dopo il girone di andata

Eppure, come rivela un'inchiesta pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, il numero degli spettatori in Serie A è in costante aumento. Anzi, di più. Negli ultimi 19 anni, alla fine del girone d'andata, non si era mai registrato un dato così alto: è stata sfondata quota 5 milioni con Inter e Milan che rimangono le squadre più seguite.

Stagione Milioni di spettatori 2004-05 4,72 2005-06 4,11 2006-07 3,64 2007-08 4,28 2008-09 4,71 2009-10 4,59 2010-11 4,49 2011-12 4,38 2012-13 4,12 2013-14 4,48 2014-15 4,19 2015-16 4,21 2016-17 4,07 2017-18 4,65 2018-19 4,78 2019-20 5,09

La nostra opinione Sul tema caro prezzi occorre fare una distinzione. Proviamo ad astrarci per un attimo e a considerare il calcio non come quello che è (una passione che coinvolge milioni di persone in Italia) ma semplicemente come un evento, alla pari di uno spettacolo teatale o di un concerto. Qualsiasi tipo di spettacolo, tuttavia, merita una cornice degna. Il caro prezzi, detto in parole semplici, può essere giustificato se applicato a stadi moderni, comodi e a misura di tifoso. Un po' meno se riguarda impianti vecchi, obsoleti e concepiti per un calcio che non c'è più. Fermo restando che la possibilità di acquistare biglietti a prezzi popolari dovrebbe essere sempre e comunque garantita, a prescindere dall'avversario. Per fare in modo che davvero tutti possano godersi lo spettacolo.