Napoli-Barcellona, la grinta di Gattuso: "Due grandi sfide, le affronteremo senza paura"

Non si può dire che il Napoli sia stato fortunato a pescare il Barcellona nell’urna di Nyon. I blaugrana, primi in classifica in classifica e che hanno già mietuto una vittima italiana in questa Champions League (buttando fuori l’Inter dai gironi) sono tra i peggiori avversari possibili che la squadra azzurra poteva pescare. Sarà la prima sfida ufficiale in campo europea fra le due formazioni (nella sua storia il Napoli ha sfidato solo tre volte in amichevole i blaugrana vincendo quest’estate una sfida 1-0 negli Stati Uniti e perdendo altre due volte col punteggio di 5-0 e 2-1) ma Gattuso non parte battuto e promette battaglia.

Rino Gattuso (Allenatore Napoli)

" Una grande squadra. Una grande sfida, due gare affascinanti. Le affronteremo senza paura" "

Napoli, Champions League sorteggio 2019-2020 ottavi, Getty ImagesGetty Images

Ernesto Valverde (Allenatore Barcellona)

" E’ un avversario forte e complicato con una grande atmosfera nel suo stadio non si può mai sapere come staremo quando li andremo ad affrontare. Hanno giocatori importanti davanti come Mertens e Insigne. Negli Stati Uniti hanno già dimostrato di avere una qualità, è una squadra che gioca bene. Vedremo come staremo quando ci affronteremo. C’è calore, in uno stadio in cui il tifo è molto alto. Siamo abituati a giocare in ambienti del genere, giocare la partita a Napoli sarà bellissimo. "