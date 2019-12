Dall'urna di Nyon è uscito l'avversario che il Napoli mai avrebbe voluto affrontare agli ottavi di Champions League. Ma allo stesso tempo ha regalato al club azzurro una sfida dal fascino assoluto: al San Paolo, il prossimo 25 febbraio, arriverà il Barcellona di Lionel Messi. Per l'argentino, che solo pochi giorni fa ha messo in bacheca il suo sesto Pallone d'Oro, sarà il debutto in carriera nello stadio che fece da palcoscenico alle prodezze, ai gol e ai trionfi in maglia azzurra di Diego Armando Maradona. Napoli-Barcellona sarà ancora una volta l'occasione per riproporre gli interrogativi di sempre: Messi è il più grande di tutti i tempi? Oppure Maradona rimane lassù nell'Olimpo, inavvicinabile.

Tra Maradona e Messi c'è un'Argentina di differenza

Proprio il confronto a distanza tra i due ha suscitato in più di una circostanza la reazione orgogliosa di Maradona, che nel corso degli anni non ha mancato di lanciare vere e proprie bordate all'indirizzo della Pulce. A livello professionale i due hanno condiviso la doppia esperienza delle qualificazioni ai Mondiali di Sudafrica 2010 e della fase finale, culminata con la clamorosa eliminazione ai quarti di finale per mano della Germania che si impose 4-0. Un ko epocale che costò l'incarico a Maradona. Calato il sipario su quel Mondiale, la storia di Messi con la Seleccion ha continuato a balbettare: implacabile e di una continuità disarmante con il Barcellona, la Pulce è costretto a fare i conti con il peso di quello zero in corrispondenza dei titoli conquistati con la Nazionale maggiore. Uno zero che, soprattutto in patria, rende il Pibe de Oro (campione del mondo a Messico 1986 dopo un Mondiale vinto praticamente da solo) ancora un gradino sopra.

Diego Armando Maradona abbraccia Lionel Messi dopo Argentina-Germania 0-4 ai Mondiali di Sudafrica 2010Getty Images

Maradona su Messi: alcune frasi celebri

" È difficile definire leader uno che va 20 volte in bagno prima di una partita. Messi fa il Messi solo con la maglia del Barcellona, quando gioca con l'Argentina sembra un giocatore normale. Se fossi il commissario tecnico della Nazionale non lo convocherei "

" Io so chi è Leo, è il miglior giocatore del mondo. Cercano di mettermi contro di lui ma non possono, l'amicizia che mi lega a lui è più grande di tutto quello che possono scrivere "

" Ho allenato il miglior Messi di sempre. Nessuno può dirmi il contrario. Era capace di superare almeno cinque avversari insieme. Un vero fenomeno. Ma aveva un piccolo problema con i calci piazzati e allora, quando finivamo ogni allenamento, lasciavamo Messi ad allenarsi. Colpiva sempre la traversa. Non gli ho insegnato a calciare le punizioni, ma semplicemente lui mi ha chiesto come facessi a segnare. Io gli risposi 'devi solo prendere la palla al centro. Non mi daranno però l'Oscar per averti insegnato questo'. E lui mi ha risposto 'ma se colpisco la palla al centro questa può andare da una parte o dall'altra'. E io quel punto gli ho detto 'non preoccuparti. Andrà in rete'. Da quel momento non ne sbaglia più "

Lionel MessiGetty Images

Le italiane in Champions: il ruolino di Messi

Avversaria Presenze Gol Inter 4 0 Juventus 5 2 Milan 8 8 Roma 4 2 Udinese 1 0

Fin qui la poesia, l'esercizio dialettico di un confronto tra fuoriclasse assoluti che hanno segnato epoche diverse e che proprio per questo motivo è difficile affiancare e soppesare. Poi, però, ci sono i numeri che più di ogni altra cosa interessano il Napoli. Lionel Messi al San Paolo sfiderà la sua sesta squadra italiana in carriera in Champions League dopo Inter, Juventus, Milan, Roma e Udinese. Il bilancio complessivo della Pulce è di 12 gol in 22 presenze. La sua vittima preferita è di gran lunga il Milan (8 gol in 8 partite), mentre il suo tabù più grande rimane l'Inter (zero gol su 4 tentativi).

Diego Armando Maradona con Aurelio De Laurentiis in tribuna al San Paolo durante Napoli-Roma di Coppa Italia il 12 febbraio 2014Getty Images

Maradona tornerà al San Paolo?

Inutile sottolineare che Napoli-Barcellona, appuntamento che per gli azzurri di Gattuso vale una stagione, è di per sé una sfida speciale. E potrebbe diventare ancora più importante, pesante e significativa qualora Diego Armando Maradona decidesse di gustarsi l'evento dal vivo, sedendosi in tribuna al San Paolo. Una semplice suggestione, almeno per il momento, ma che se diventasse realtà regalerebbe una notte da urlo a una tifoseria e a un club che, mai come in questo momento, hanno bisogno di entusiasmo. Il Pibe de Oro manca al San Paolo ormai da 6 anni: l'ultimo suo gettone di presenza risale alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Roma del 12 febbraio 2014, un match vinto 3-0 e che regalò alla squadra di Benitez la qualificazione alla finale.