Napoli, che impresa! Mertens e Llorente stendono il Liverpool, 2-0 al San Paolo

Notte da incorniciare per il Napoli che inizia la Champions League nel modo più bello possibile, battendo 2-0 il Liverpool campione d'Europa in carica al termine di una partita tatticamente perfetta. Gli uomini di Ancelotti, messi benissimo in campo, soffrono quando è il momento di soffrire, ma rispondono colpo su colpo ai Reds senza mai andare veramente in difficoltà. Un successo, quello firmato da Mertens e Llorente, che potrebbe rappresentare un'iniezione di fiducia per gli azzurri e consentire loro di compiere un altro salto di qualità a livello europeo, soprattutto dal punto di vista della mentalità.

Il tabellino

Napoli-Liverpool 2-0

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan (75' Elmas), Fabian Ruiz, Insigne (66' Zielinski); Lozano (69' Llorente), Mertens. All.: Ancelotti.

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Milner (66' Wijnaldum), Henderson (87' Shaqiri), Fabinho; Salah, Firmino, Mané. All.: Klopp.

Arbitro: Felix Brych (Germania).

Gol: 82' rig. Mertens (N), 92' Llorente (N).

Ammoniti: Robertson, Milner (L), Llorente (N).

Note - Recupero 0'+5'.

La cronaca in 8 momenti chiave

7' GOL ANNULLATO AL NAPOLI! Doppia conclusione di Fabian Ruiz, prima col sinistro e poi col destro. Adrian respinge due volte: sulla seconda respinta Lozano insacca di testa da due passi ma era in posizione di fuorigioco.

21' MERET! Insigne perde palla in uscita, Henderson allarga per Sané che spara col sinistro: bravo il portiere del Napoli a chiudere in angolo sul primo palo.

44' FIRMINO A UN PASSO DAL GOL! Corner corto di Salah per Milner, cross a centro area per l'incornata di Firmino. Meret immobile, pallone che sfiora il palo alla sua sinistra.

49' MIRACOLO DI ADRIAN! Splendida ripartenza del Napoli: cross dalla sinistra di Mario Rui sul secondo palo dove Mertens colpisce in acrobazia, Adrian è prodigioso e riesce incredibilmente ad alzare sopra la traversa con la mano destra in tuffo.

65' SUPER MERET! Svarione pazzesco di Manolas che serve un assist perfetto per Salah, sinistro diretto nell'angolino e strepitoso intervento di Meret che si allunga e mette in corner con la mano sinistra.

82' GOL DEL NAPOLI! MERTENS! Si sblocca il risultato: contatto Robertson-Callejon in area di rigore, per Brych è calcio di rigore. Il belga trasforma il penalty con il destro, Adrian intuisce, tocca il pallone ma non riesce a fermarlo.

86' MANOLAS RISCHIA L'AUTORETE! Colpo di testa all'indietro del difensore greco su cross dalla sinistra di Robertson e pallone che sfiora il palo.

92' GOL DEL NAPOLI! LLORENTE! Disimpegno errato di Van Dijk che tocca verso Adrian ma serve Llorente che si avventa sul pallone come un falco e trafigge Adrian con un rasoterra sporco che si insacca nell'angolino! 2-0 Napoli!