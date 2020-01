Ernesto Valverde non è più l’allenatore del Barcellona e il club catalano ha individuato in Quique Setién il sostituto per concludere la stagione. L’ex tecnico del Betis ha firmato un contratto di due anni e mezzo con i blaugrana e debutterà nel prossimo turno di campionato contro il Granada. Una notizia importante anche per il Napoli, prossimo avversario del Barça in Champions League.

Addio a Valverde: pesano i risultati in Europa e il non gioco del Barcellona

Detto-fatto. La sconfitta contro l’Atlético Madrid in Supercoppa spagnola ha segnato il destino di Ernesto Valverde che, al ritorno a Barcellona dall’Arabia Saudita, è stato esonerato dal club blaugrana. Nonostante la vetta della classifica in Spagna, pesa il mancato gioco espresso in campo dalla sua squadra, come palesato qualche settimana fa nel Clásico casalingo contro il Real Madrid. In due stagioni e mezzo, comunque, Valverde ha collezionato 2 campionati spagnoli, una Coppa del Re e una Supercoppa spagnola, ma il rendimento europeo non ha mai convinto. I black out nelle gare di ritorno contro la Roma (nei quarti della stagione 2017-2018) e il Liverpool (nella semifinale della scorsa stagione) sono stati tropo pesanti per non essere considerati, tanto che in molti si sono meravigliati nel vedere Valverde sulla panchina del Barça anche all’inizio di questa stagione.

Arriva Quique Setién: una vita dedicata al possesso palla

Dopo i no di Xavi e Koeman, il Barcellona ha virato su Quique Setién. L’ex tecnico del Las Palmas e del Betis era stato seguito dai blaugrana già durante la passata stagione, ma l’esonero rimediato al termine dell’annata ha bloccato il suo approdo in Catalunya. Quique Setién è uno dei tanti allenatori che hanno nel tiki-taka il proprio credo calcistico e ha tentato, con alterni risultati, di applicare lo stesso tipo di dottrina al Betis. In Andalusia ha raccolto comunque diversi risultati, portando i beticos a disputare un’Europa League (con vittoria a San Siro contro il Milan) e a lottare per un piazzamento in Champions League. Da ricordare, inoltre, che proprio nella scorsa stagione fu capace di vincere al Camp Nou in casa del Barcellona e al Santiago Bernabéu in casa del Real Madrid. Setién, intanto, ha firmato fino al 2022 con un contratto di 2 anni e mezzo.

" Quique Setién è un buon allenatore per il Barcellona? Lo sarebbe per qualsiasi squadra. Il suo schema di gioco si può accostare bene all’idea di calcio del Barcellona. Uscire dalla fase difensiva con il possesso palla, vuole avere il dominio del campo e tenere sempre il pallone. Da quando è arrivato Cruyff a Barcellona non si può intendere il calcio in un altro modo da noi. E lui sarebbe perfetto per il Barça. [Xavi su Quique Setién] "

Video - Barcellona-Atletico Madrid: Messi, che gol! Destro secco nell'angolino 01:12

Ancora Gattuso contro Quique Setien

La squadra verrà affidata inizialmente a García Pimienta, allenatore della squadra B del Barcellona, ma dal prossimo turno di campionato dovrebbe già esserci Quique Setién sulla panchina dei blaugrana (per il match contro il Granada in programma domenica 19 gennaio alle 21). Sarà quindi l’ex Betis a presenziare sulla panchina del Barcellona per il delicato ottavo di finale di Champions contro il Napoli. Di nuovo, quindi, Gennaro Gattuso contro Quique Setién, come accaduto lo scorso anno in Europa League durante la fase a gironi. In quel frangente il Betis vinse a San Siro per 2-1 grazie alle reti di Sanabria e Lo Celso (di Cutrone il gol per i rossoneri), mentre al ritorno finì 1-1 con le reti di Lo Celso e Suso. Questa volta come finirà?