Napoli-Genk: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Mertens. All. Carlo Ancelotti

Genk (4-4-2): Coucke; Cuesta, Dewaest, Lucumi, De Norre; Maelhe, Heynen, Berge, Hrosovsky; Samatta, Ito. All. Hannes Wolf

Arbitro: Cüneyt Çakir (Turchia)

Video - Ibrahimovic sul mercato: Milan, Bologna, Napoli e Roma, i pro e contro dell'affare 02:10

Statistiche OPTA

Napoli e Genk si sono affrontate solo in un'occasione nella propria storia, nel pareggio per 0-0 dell'andata alla Luminus Arena. In quella gara ci furono ben 32 conclusioni verso la porta, ma solo 5 verso lo specchio (3 del Napoli e 2 del Genk).

Il Napoli non ha mai perso contro un'avversaria belga in competizioni europee, con un bilancio di 2 vittorie e un pareggio. L'ultima volta contro il Bruges, con un successo per 5-0 nel settembre del 2015 in Europa League. Il Genk non ha perso contro squadre italiane negli ultimi 4 incontri in competizioni europee (2 vittorie e 2 pareggi nel parziale): l'ultimo e unico ko risale all'ottobre 2002 con l'1-0 per la Roma. Il Napoli non ha mai perso negli ultimi 6 incontri disputati in Champions League al San Paolo. L'ultimo ko casalingo risale al novembre 2017 nel 4-2 per il Manchester City.

Il Genk non ha mai vinto nelle ultime 17 partite di Champions League per un totale di 3 anni senza vittoria (8 pareggi e 9 sconfitte nel parziale). Arriva anche da tre sconfitte consecutive nel girone, sua peggior striscia nella propria storia in Europa. Al Napoli basta un punto per conquistare il pass per gli ottavi di finale, ottavi che mancano dalla stagione 2016-2017. Gli azzurri sono per ora imbattuti nella fase a gironi con 2 vittorie e 3 pareggi: non sono mai riusciti a terminare la prima fase senza sconfitte nella propria storia.

Video - Dries Mertens nella storia! 116 gol nel Napoli e Maradona è scavalcato 01:37

Dries Mertens ha partecipato a 14 gol nelle sue ultime 14 partite giocate da titolare in Champions League (10 gol e 4 assist). L'attaccante belga ha segnato sia al Liverpool che al Salisburgo, ma non è riuscito a trovare la via del gol proprio contro il Genk. Il Napoli deve tenere d'occhio l'attaccante tanzaniano Mbwana Samatta che ha realizzato 3 gol in questa edizione. Il classe '92 'vanta' però un record: tutte le volte che è andato a segno, ha visto la sua squadra perdere. C'è riuscito solo Artem Milevskiy con la Dinamo Kiev nel 2006 e nel 2009 (a segno in tre partite diverse dove la sua squadra ha comunque perso).

Il Genk ha una grande particolarità: nessun giocatore di 30 anni o più ha collezionato neanche un minuto nella competizione. Il giocatore più anziano schierato dai belgi è stato Sébastien Dewaest (28 anni e 184 giorni), che ha disputato il match contro il Salisburgo alla 5a giornata.

Carlo Ancelotti non perde in gare casalinghe in Champions League, nella fase a gironi, da 27 gare consecutive (24 vittorie e 3 pareggi nel parziale). L'ultimo ko interno è quello contro il Lille (0-2) nel dicembre 2006, ma con il Milan (al tempo allenata dal tecnico emiliano) già qualificato agli ottavi.