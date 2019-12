Napoli, guida al sorteggio degli ottavi: avversarie più probabili e rischi

Battendo 4-0 il Genk, il Napoli si è qualificato agli ottavi di finale di Champions League per la terza volta nella sua storia. Il computo totale sale a 4 se si aggiunge anche la qualificazione della stagione 1990-91 in quella che ancora si chiamava Coppa dei Campioni. A guidare la squadra agli ottavi sarà Gennaro Gattuso, subentrato a Carlo Ancelotti esonerato poche ore dopo il triplice fischio finale del match contro il Genk. Qualificatosi come seconda nel Girone E alle spalle del Liverpool campione d'Europa, il Napoli rischia incroci da brividi contro big come Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco e PSG.

Le maggiori insidie

Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco e PSG. Quattro big del calcio europeo che, avendo vinto chiuso il proprio girone al primo posto, potrebbero incrociare il proprio destino con il Napoli. Partiamo dal Barcellona di Lionel Messi, fresco vincitore del suo sesto Pallone d'Oro: i blaugrana di Valverde, carnefici dell'Inter di Antonio Conte, sono tra le favorite per il successo finale e hanno una grande voglia di rivincita dopo la clamorosa eliminazione dello scorso anno in semifinale contro il Liverpool. Da evitare anche il Manchester City di Guardiola che, in evidente difficoltà in Premier League, punterà tutto sull'Europa. E che dire di Bayern Monaco e di PSG? I tedeschi, trascinati da un Lewandowski stellare, sono l'unica squadra ad avere chiuso la fase a gironi a punteggio pieno, mentre i francesi di Tuchel sembrano avere trovato la quadra soprattutto in avanti con il tridente delle meraviglie Mbappé-Icardi-Neymar.

POSSIBILE AVVERSARIA PROBABILITÀ AL SORTEGGIO Valencia 18.94% Barcellona 18.55% Manchester City 18.44% Bayern Monaco 15.03% PSG 14.54% Lipsia 14.50%

L'abbinamento più probabile

A livello statistico, però, l'abbinamento più probabile è quello con il Valencia, che ha chiuso al primo posto il Girone H davanti a Chelsea, Ajax e Lille. Si tratterebbe certamente di un avversario morbido (almeno sulla carta) e con cui gli azzurri vantano un precedente molto favorevole: ai 32esimi di finale dell'edizione 1992-93 di Coppa Uefa gli azzurri vinsero 5-1 al Mestalla e si imposero 1-0 al ritorno al San Paolo.

L'urna dei desideri

In vista del sorteggio di Nyon, in programma lunedì 16 dicembre alle 12, il Napoli spera ovviamente di evitare una delle quattro big. Gli abbinamenti più desiderati sono quindi quello con il Valencia e quello con il Lipsia: attenzione, però, a non sottovalutare i tedeschi allenati da Julian Nagelsmann che si stanno esprimendo ad alti livelli anche in Bundesliga.