Napoli, la lista per la Champions League: presenti Demme, Lobotka e Politano. Ghoulam fuori

Dopo Juventus e Inter anche il Napoli ha ufficialmente comunicato la lista dei 23 giocatori che Rino Gattuso potrà utilizzare nella seconda fase di Champions League. Nell’elenco c’è spazio per tutti i neoacquisti del mercato di gennaio, Diego Demme, Stanislav Lobotka e Matteo Politano mentre Gattuso ha scelto di escludere lo sfortunato Malcuit (out da ottobre per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro), Younes e Ghoulam che da mesi ormai è ai margini dell’undici titolare e fatica a ritagliarsi uno spazio fra le fila dei partenopei.

I 23 prescelti da Rino Gattuso

Portieri: Alex Meret, David Ospina, Orestis Karnezis

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Maksimovic, Mario Rui, Koulibaly, Manolas, Luperto

Centrocampisti: Allan, Callejon, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano