Napoli: le possibili avversarie nei gironi di Champions League

Alle 18:00 di giovedì 29 agosto andrà in scena a Montecarlo l’attesissimo appuntamento che dà il via alla Champions League 2019-20. Il Napoli è stato inserita in seconda fascia ed eviterà le squadre della propria nazionalità: Juventus, Inter e Atalanta per il regolamento UEFA, ma pescherà sicuramente un avversario più che ostico dalla prima fascia. Dal PSG e Liverpool, già affrontati lo scorso anno, al Bayern Monaco e al Barcellona. Ecco tutte le possibili avversarie.

Teste di serie

Il Napoli ha raggiunto, ormai, un certo tpo di esperienza con quasi tutte le avvesarie di alto rango in Europa. L'anno scorso fu Liverpool (che era in terza fascia) e PSG, con la squadra di Ancelotti che non si qualificò agli ottavi solo per 'il peggior attacco' nei confronti dei Reds. Quest'anno si deve osare di più...

SQUADRA VALORE Liverpool ***** Chelsea *** Barcellona ***** Manchester City ***** Bayern Monaco ***** PSG ***** Zenit San Pietroburgo *

Terza fascia

Squadre comunque interessanti in terza fascia, dal Lione al Bayer Leverkusen che ha mostrato un buon calcio in questi mesi. Occhio anche al Valencia che nell'ultima stagione ha vinto la Coppa del Re.

SQUADRA VALORE Bayer Leverkusen *** Red Bull Salisburgo *** Olympiacos ** Valencia *** Dinamo Zagabria * Lione *** Club Brugge **

Quarta fascia

L'anno scorso il Napoli pescò la Stella Rossa che, a conti fatti, fu letale per gli azzurri con quel pareggio per 0-0 a Belgrado. Mai fidarsi...

SQUADRA VALORE Lille ** Galatasaray ** RB Lipsia ** Stella Rossa ** Genk * Lokomotiv Mosca * Slavia Praga **

