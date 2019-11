Niente qualificazione matematica agli ottavi di Champions League. Nella vita c'è di peggio, ma comunque il Napoli esce con un sorriso piuttosto amaro dal San Paolo: l'1-1 in rimonta col Salisburgo è prezioso per la classifica, ma gli uomini di Ancelotti avevano fatto la bocca alla possibilità di chiudere in anticipo i discorsi, potendo così concentrare le proprie attenzioni sul difficile momento in campionato. Un gol del solito Haaland su rigore, uno di Lozano, e poi tante, tantissime occasioni da una parte e dall'altra. Salisburgo bello, pimpante, brillante, ma Napoli ancora una volta sfortunato: all'infinito elenco dei pali colpiti in questo inizio di stagione se ne aggiungono altri due, uno di Callejon e un altro di Insigne. Classifica: il Liverpool mette la freccia e passa in vetta grazie al 2-1 al Genk. Il Napoli, ora secondo a +4 sugli austriaci, ha altri due match ball tra le mani: una vittoria negli ultimi 180 minuti ed è fatta.

Il tabellino

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (46' Luperto); Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Mertens (73' Milik), Lozano (86' Llorente). All. Ancelotti

Salisburgo (5-3-2): Coronel; Kristensen, Pongracic (46' Mwepu), Onguéné, Wöber, Ulmer; Minamino (61' Ashimeru), Junuzovic, Szoboszlai; Haaland (75' Daka), Hwang. All. Marsch

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Gol: 11' rig. Haaland (S), 44' Lozano (N)

Assist: Insigne (N, 1-1)

Ammoniti: Onguéné, Zielinski, Pongracic

Note: -

La cronaca in 11 momenti chiave

5' – Tiro-cross a giro di Insigne, Onguéné rischia l'autorete di testa come l'anno scorso, ma Coronel alza in angolo con un gran riflesso

7' – Angolo di Junuzovic e colpo di testa dello stesso Onguéné, che sfiora il palo con Meret completamente immobile.

9' – Occasione gigantesca anche per Zielinski: Coronel smanaccia un cross da sinistra, il polacco riprende ma dall'altezza del dischetto spara alto.

11' – GOL DEL SALISBURGO. Koulibaly interviene in maniera completamente scomposta in area su Hwang: è rigore, che Haaland trasforma freddamente spiazzando Meret. 0-1.

13' – Insigne crossa a giro, come sempre sul secondo palo arriva Callejon che di testa incrocia colpendo il palo più lontano.

23' – Cross tagliato di Callejon, Insigne devia con la punta a pochi passi da Coronel ma non trova la porta per centimetri.

33' – Fabian Ruiz trova una prateria sul centro-destra, entra in area e tocca dentro per Insigne, che davanti a Coronel spara alto. Palla gol enorme sciupata dal Napoli.

44' – GOL DEL NAPOLI. Insigne per Lozano, che controlla al limite e fa partire una rasoiata vincente sul primo palo. Pareggio degli azzurri.

Lozano - Napoli-Salisburgo - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

58' – Sempre Lozano riceve al limite da Zielinski e spara con il destro: palla che accarezza l'incrocio dei pali.

73' – Tiro-cross stranissimo di Insigne, Coronel valuta male la traiettoria, la palla sbatte prima sulla traversa e poi contro la nuca del portiere, terminando incredibilmente in angolo.

90' - Occasione finale per il neo entrato Llorente: Di Lorenzo lo pesca in area con un cross perfetto, ma il colpo di testa dell'ex bianconero non trova la porta.

Il migliore

Lozano. Diventa pian piano il protagonista del Napoli, sprizzando energia da tutti i pori e trovando agli sgoccioli del primo tempo la rasoiata dell'1-1. A un passo anche dal raddoppio nella ripresa.

Il peggiore

Pongracic. Non esattamente l'esordio dei sogni in Champions League. Messo in grossa difficoltà da Insigne e Lozano, si prende pure un giallo ed esce all'intervallo.

Il momento social del match

Le pagelle

CLICCA QUI