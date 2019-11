Napoli-Salisburgo: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Elmas, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano. All. Carlo Ancelotti

Salisburgo (4-4-2): Carlos; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Daka, Januzovic, Szoboszlai, Minamino; Haaland, Hwang. All. Jesse Marsch

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Statistiche Opta

Sono 3 i precedenti tra Napoli e Salisburgo in competizione UEFA, tutti nel 2019. All’andata ha vinto il Napoli 3-2 in Austria, nella passata stagione le due squadre si sono affrontate negli ottavi di finale di Europa League. Il Napoli ha vinto l’andata 3-0, il Salisburgo il ritorno per 3-1, con gli azzurri che si sono qualificati per i quarti. Se dovesse vincere, il Napoli conquisterebbe il terzo successo nello stesso anno contro una squadra in Europa per la prima volta.

Il Napoli ha vinto 12 delle 18 partite casalinghe disputate in Champions League (3 pareggi e 3 sconfitte in questo parziale), con 4 vittorie nelle ultime 5 partite casalinghe da quando gli azzurri hanno perso per 4-2 contro il City nel novembre 2017.

Giocare contro il Salisburgo vuol dire tanti gol. Sono 20 le reti in totale (11 a favore e 9 contro) prodotte in queste prime tre giornate in partite che hanno visto coinvolta la squadra austriaca: record nella storia della competizione.

Erling Haaland ha come obiettivo quello di diventare il 4° giocatore nella storia della Champions League a segnare nelle sue prime 4 partite dopo Zé Carlos (Porto 1992-93), Alessandro Del Piero (Juventus 1995-96) e Diego Costa (Atlético de Madrid 2013-14). Sarebbe anche il secondo Under 20 a farlo dopo Kylian Mbappé (nell’aprile 2017 a 18 con la maglia del Monaco).

Haaland, inoltre, con due gol realizzerebbe il record di reti per un giocatore norvegese nello stesso anno in Champions League: 8 per Tore André Flo nella stagione 1999-2000 e 8 per Ole Gunnar Solskjaer nella stagione 2001-2002.

Dries Mertens ha partecipato a 13 gol (9 reti e 4 assist) del Napoli nelle ultime 12 partite in Champions League, inclusi i due gol e un assist collezionati nella gara d’andata. Lorenzo Insigne ha segnato 14 gol con la maglia del Napoli in competizioni europee, ma mai più di uno a partita. 4 degli ultimi 6 gol realizzati da Insigne in Europa sono stati realizzati in gare casalinghe.