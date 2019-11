Nervi tesi e numeri da incubo: Napoli, a Liverpool è davvero una missione impossibile?

A dare coraggio al Napoli, a cercare di spazzare via le nubi che ormai da settimane si addensano sul cielo di Castelvolturno ci ha pensato Carlo Ancelotti nella conferenza stampa della vigilia: "Siamo tutti uniti, in tanti hanno parlato di noi a sproposito e non ho mai pensato alle dimissioni". Tre concetti chiari, espressi in maniera altrettanto diretta in uno dei momenti più complicati della storia recente del club azzurro e che, nelle intenzioni del tecnico di Reggiolo, devono dare la scossa a una squadra che ne ha un bisogno estremo. Basti pensare che l'ultima vittoria del Napoli in gare ufficiali risale a più di un mese fa: era il 23 ottobre e, vincendo 3-2 a Salisburgo grazie a un Mertens stellare, i partenopei misero una prima e pesante ipoteca sul passaggio agli ottavi di Champions. Da lì in poi, però, solo delusioni: nelle ultime 6 partite tra campionato e coppa il misero bottino parla di 5 pareggi e una sconfitta (contro la Roma all'Olimpico). E mentre finalmente inizia a sentirsi aria di disgelo (si parla di un incontro chiarificatore tra De Laurentiis e la squadra in agenda venerdì), il Napoli prepara la trasferta più difficile sul campo del Liverpool campione d'Europa.

La condanna del Napoli? I numeri

Una partita che non appare esagerato definire ai limiti dell'impossibile, almeno sulla carta. Per il valore dell'avversario, innanzitutto. Ma anche per una mera questione statistica: nella sua storia, in 9 trasferte in terra inglese, il club azzurro non ha mai vinto rimediando al massimo 2 pareggi e segnando la miseria di 4 gol a fronte dei 18 subiti. Per non parlare del rendimento casalingo del Liverpool in Europa: i Reds sono imbattuti in 24 partite casalinghe (lo score è di 18 successi e 6 pareggi) e ad Anfield non conoscono sconfitta da 5 anni: l'ultima squadra a fare bottino pieno è stato il Real Madrid con un secco 3-0 nel 2014.

Le trasferte inglesi del Napoli

Stagione Competizione Partita 1966-67 Coppa delle Fiere Burnley-Napoli 3-0 2010-11 Europa League Liverpool-Napoli 3-1 2011-12 Champions League Manchester City-Napoli 1-1 2011-12 Champions League Chelsea-Napoli 4-1 dts 2013-14 Champions League Arsenal-Napoli 2-0 2013-14 Europa League Swansea-Napoli 0-0 2017-18 Champions League Manchester City-Napoli 2-1 2018-19 Champions League Liverpool-Napoli 1-0 2018-19 Europa League Arsenal-Napoli 2-0

La speranza del Napoli? Sempre i numeri

Il paradosso, tuttavia, è che sono proprio i numeri a tenere viva la speranza in casa Napoli. È proprio quella azzurra, infatti, l'unica squadra che in questa stagione è riuscita a battere il Liverpool nei 90 minuti regolamentari: successe nel match d'andata al San Paolo, con quel 2-0 firmato Mertens e Llorente che rappresentò senza dubbio il punto più alto toccato quest'anno. Ma non solo: il Napoli ha strapazzato i Reds anche in estate, banchettando 3-0 a Edimburgo in amichevole. Il Napoli, insomma, sa come far male al Liverpool. E in una notte così prestigiosa dove coraggio, nervi saldi e un pizzico di follia non possono mancare, può essere un buon punto di partenza.