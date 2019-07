Non è presente nemmeno un italiano nella lista dei primi dieci allenatori per il Best FIFA Football Awards, che ogni anno premia i protagonisti dell’ultima stagione calcistica. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Milano il 23 settembre, ma come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi è stata resa nota la lista dei dieci candidati in lizza per il titolo. Una situazione inaspettata vista la qualità dei tecnici del Bel Paese, e spicca in particolare l’assenza di Maurizio Sarri, che è riuscito a vincere l’Europa League con il Chelsea, conquistando il primo grande trofeo della sua carriera.

Il favorito sulla carta è il tedesco Jurgen Klopp, che ha conquistato la Champions League con il Liverpool. Tra i suoi avversari ci saranno anche tre tecnici argentini: Marcelo Gallardo, che ha vinto la Coppa Libertadores con il River Plate, Ricardo Gareca, che ha portato il Perù in finale della Coppa America e Mauricio Pochettino, che ha fatto lo stesso con il Tottenham in Champions. Nella top 10 presenti poi Pep Guardiola, reduce dal successo della Premier League con il Manchester City, Fernando Santos, che ha alzato il trofeo della Nations League con il Portogallo, Djamel Belmadi che ha guidato l’Algeria alla vittoria in Coppa d’Africa, Tite che ha vinto la Coppa America con il Brasile, il CT della Francia Didier Deschamps e Erik Ten Haag dell’Ajax.