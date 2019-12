Neymar: "Perché dovrei andare via da Parigi? L'obiettivo è vincere la Champions col PSG"

Intervistato da France Football, Neymar è tornato sull’argomento mercato. Andare via da Parigi per tornare a vincere la Champions? Assolutamente no, secondo il brasiliano. L’obiettivo è quello di vincere la Champions proprio col PSG.

" Perché dovrei andare via dal PSG? Ho ancora due anni di contratto e la squadra continua a crescedre. Dobbiamo concentrarci su questa stagione per fare bene e vincere il maggior numero di trofei possibili. Quest’anno, l’obiettivo è quello di vincere la Champions. È la priorità del PSG e ci concentriamo con questo pensiero ogni settimana. [Neymar a France Football] "

"Messi? Un giocatore incredibile"

" Lionel Messi è un giocatore incredibile. È sicuramente il migliore che io abbia mai visto giocare "

E su Mbappé...

" Siamo molto amici, ci aiutiamo a vicenda sul campo per vincere e segnare sempre più gol. Ha qualcosa di veramente speciale. Non c’è competizione tra di noi, la nostra relazione è fatta di amicizia e cameratismo "