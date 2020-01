Neymar-PSG: c'è il rinnovo? Il brasiliano: "Questo può essere l'anno giusto per la Champions"

Neymar è tornato a parlare, ed è stato chiarissimo. L’obiettivo è quello di vincere la Champions con il PSG, allontanando così un futuro via dalla Francia. Nelle ultime settimane era stato rilanciato dalla stampa spagnola un possibile approccio del Barcellona per ‘riportare a casa’ Neymar, ma il brasiliano vuole dimostrare di saper vincere anche col PSG.

"È stato un anno molto difficile per me, sotto tutti i punti di vista. Sia a livello professionale che personale. Un anno che possiamo dire di apprendimento, di colpi di scena, di cercare sempre di superare se stessi. Ho finito per farmi male e ho dovuto alzarmi. Poi mi sono fatto di nuovo male. [Neymar a O Globoesporte]"

Gli obiettivi per questa stagione?

" Vincere tutto con il PSG e con il Brasile. Voglio affrontare nuove sfide, raggiungere la finale di Champions League, vincere di nuovo la Coppa America. Queste sono le mie sfide per il 2020. Forse è l’anno buono per la Champions. In termini di appartenenza, da quando sono qui, questo è l'anno in cui siamo i più preparati, i più forti in ogni modo. Abbiamo una possibilità. Il PSG non ha mai vinto la Champions League, ma cercheremo di fare tutto il possibile per portare a casa questo trofeo. Conosciamo le nostre qualità e speriamo che alla fine della stagione si possa festeggiare "

Ecco che si parla già di rinnovo di contratto. Neymar ha un accordo con il PSG fino a giugno 2022, con i parigini che vogliono estendere il contratto per altri due anni con adeguamento economico.