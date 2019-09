Il gruppo F porta bene, occhio al Barcellona e...all'Inter

Da quando la Champions League ha instaurato la nuova formula con gironi e ottavi di finale (dal 2003/04), sei delle 16 squadre vincitrici sono uscite dal gruppo F (un ottimo 38%). Barcellona, Borussia Dortmund, Inter e Slavia Praga: queste sono le squadre che lo compongono. Fiducia catalana e sogno milanese. E si sa, sognare é permesso a tutti.

Champions League, la guida al girone F: formazioni tipo, allenatori e stelle

Il gruppo di chi è già spacciato? Il G, e in effetti...

Sempre considerando il lasso temporale del punto precedente (dal 2003/04), l'unico raggruppamento che non ha mai incluso una squadra campione é stato il G. Uno zero tondo su 16 tentativi. Uno zero su 17 probabilmente, visto che il gruppo G attuale vede Benfica, Lione, Lipsia e Zenit. Difficile ipotizzare una di queste sul trono d'Europa.

Champions League, la guida al girone G: formazioni tipo, allenatori e stelle

La Champions tornerà a parlare spagnolo?

Tra Barcellona e Real, la Spagna si é assicurata cinque delle ultime sei edizioni di Champions. Eccezione proprio nell'edizione 2018/19, vinta dal Liverpool. Ma da quando non si verifica un back to back inglese? Nella moderna Champions non é mai accaduto. Bisogna risalire al 1981 e 1982 (Liverpool e Aston Villa), quando la competizione si chiamava Coppa dei Campioni.

Virgil van Dijk festeggia la Champions League Getty Images

Il Liverpool a caccia di nuovo record

Le ultime quattro finali di Champions hanno sempre visto coinvolte Real Madrid o Reds. Il Liverpool, arrivando in fondo anche nel 2020, potrebbe diventare la prima squadra inglese a partecipare a tre finali consecutive in questa competizione. Sarebbe un nuovo record per Jurgen Klopp e il suo team.

Pioggia di gol nel 2018/19, ma il trend può ripetersi

Nella scorsa edizioni abbiamo visto rimonte folli, goleade, partite ricche di gol. Con 2.93 reti di media a match l'edizione 2018/19 é stata quella con la terza media più alta dal 1992. Un trend e non una casualità, visto che tre delle quattro edizioni con più alta media di gol sono state le tre più recenti. Tutti all'attacco, difendere non conta più.

Cristiano Ronaldo e la Champions: "Spero di vincerla con la Juventus, ma tutti la vogliono"

CR7 affamato, arriva dalla sua peggior stagione in Europa

Lionel Messi ha vinto la classifica marcatori 2018/19 con 12 reti segnate. La scorsa edizione é stata la prima dal 2011/12 che ha visto Cristiano Ronaldo senza lo scettro di capocannoniere. Solo sei centri per lui, dopo aver chiuso sempre almeno in doppia cifra le sette stagioni precedenti. CR7 ha voglia di rifarsi e quando si impunta, poi sono guai.

Vincere tutte le gare del girone non porta bene

Sei volte nella fase a gironi della Champions é accaduto che una squadra vincesse tutte le gare del proprio girone (100% di successi). Real nel 2011/12 e 2014/15, Milan nel 1992/93, PSG nel 1994/95, Spartak Mosca nel 1995/96 e Barcellona nel 2002/03. Nessuna di queste ha poi alzato la grande Coppa. Non sempre "vincere aiuta a vincere".

Quanti punti servono per qualificarsi agli ottavi? Almeno sei...

Lo Zenit (nel 2013/14) e la Roma (nel 2015/16) sono le due squadre ad aver superato il girone con il minor numero di punti nella storia della Champions. Ne bastarono sei a russi e giallorossi per accedere agli ottavi. Fortuna estrema, meglio non rischiare e totalizzarne un po' di più.

Liverpool e Milan nella finale del 2005Getty Images

La finale si disputa il 30 maggio, l'ultima volta ci arrivò un'italiana

30 maggio 2020, stadio Olimpico Ataturk di Istanbul (dove Liverpool e Milan nel 2005 diedero vita al famoso 3-3). L'ultima finale di Champions/Coppa dei campioni disputata il 30 maggio fu quella del 1981/82, all'Olimpco, tra Roma e Liverpool. Se poi sommiamo la data e il luogo, i sostenitori del Liverpool possono iniziare a sorridere.

Ancelotti e Zidane e quel poker da sogno

Carlo Ancelotti e Zinedine Zidane sono, al pari di Bob Paisley, sono i soli allenatori ad aver vinto la Champions League tre volte. Il poker di successi non é mai riuscito a nessun tecnico. Alla guida di Real e Napoli, i due grandi amici tenteranno l'impresa.