Inizia con un pareggio l'avventura in Champions League del Tottenham vicecampione d'Europa. La squadra di Pochettino scappa sul 2-0 ad Atene contro l'Olympiacos dopo mezz'ora, ma si fa rimontare e deve accontentarsi del pareggio, un risultato giusto per quanto visto sul terreno di gioco. Troppi gli errori individuali degli Spurs, traditi in particolare da un Eriksen decisamente al di sotto dei suoi standard.

Il tabellino

Olympiacos-Tottenham 2-2

Olympiacos (4-2-3-1): Sà 7; Elabdellaoui 6, Meriah 6,5, Ruben Semedo 6,5, Tsimikas 6,5; Guilherme 6, Bouchalakis 6; Masouras 6 (78' Randjelovic s.v.), Valbuena 7 (69' Benzia 6), Podence 7; Guerrero 6,5 (89' El Arabi s.v.). All.: Martins 7.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris 6; Alderweireld 6, Sanchez 5,5, Vertonghen 5,5, Davies 5,5; Ndombelé 5,5 (62' Sissoko 6,5), Winks 5,5; Lucas Moura 6,5 (76' Lamela 6), Alli 5 (73' Son 5,5), Eriksen 4,5; Kane 6,5. All.: Pochettino 5.

Arbitro: Gianluca Rocchi.

Gol: 26' rig. Kane (T), 30' Lucas Moura (T), 44' Podence (O), 54' rig. Valbuena (O).

Assist: Davies (T, 0-2), Valbuena (O, 1-2).

Ammoniti: Guilherme (O), Winks (T).

Note - Recupero 1'+5'.

Il momento social del match

La cronaca in8 momenti chiave

18' PALO DELL'OLYMPIACOS! Cross di Tsimikas dalla sinistra a centro area dove Valbuena, di petto, fa da sponda per Guerrero: destro al volo in diagonale, Lloris è battuto ma viene salvato dal palo. Sulla ribattuta c'è Guilherme che spara alto.

26' GOL DEL TOTTENHAM! KANE! L'attaccante trasforma con un destro potente che si insacca sotto la traversa un rigore da lui stesso procurato per un fallo di Meriah. Sà si tuffa sulla sua destra e viene spiazzato. Tottenham in vantaggio al primo affondo.

30' 2-0 TOTTENHAM! LUCAS MOURA! Break di Davies sulla sinistra, palla in mezzo per il brasiliano che dal limite lascia partire un gran destro che si infila nell'angolo a mezza altezza. Niente da fare per Sà che si tuffa ma non ci arriva.

44' L'OLYMPIACOS ACCORCIA! PODENCE! Podence triangola in velocità con Valbuena sull'out destro, entra in area e trafigge Lloris con un perfetto diagonale di destro che si insacca nell'angolino basso sul palo più lontano.

54' PAREGGIO DELL'OLYMPIACOS! 2-2! Vertonghen stende Valbuena appena dentro l'area di rigore dopo un pallone perso malamente da Eriksen. Lo stesso Valbuena va sul dischetto e spiazza Lloris con il destro: parità ristabilita ad Atene.

65' ALLI A UN PASSO DEL 3-2! Diagonale a botta sicura davanti a Sà, ma il portiere dell'Olympiacos si supera e riesce a salvarsi in calcio d'angolo.

75' OCCASIONE OLYMPIACOS! Podence brucia sullo scatto Davies, entra in area e scarica per l'accorrente Benzia: destro di prima intenzione e palla alta.

86' LAMELA VICINO AL GOL! Grande penetrazione dell'argentino ex Roma che spara col sinistro da posizione molto defilata: Sà si salva in corner, a centro area Kane si lamenta perché avrebbe voluto il pallone sui piedi.

Il migliore

Daniel PODENCE - Il portoghese è scatenato. Duetta splendidamente con Valbuena e trafigge Lloris con un diagonale di precisione chirurgica riportando in partita l'Olympiacos. Ispira la quasi totalità delle manovre offensive della squadra greca tenendo costantemente sotto pressione la retroguardia del Tottenham. Bravissimo.