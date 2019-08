Olympiacos travolgente, sorride la Dinamo Zagabria. Pari tra Young Boys e Stella Rossa

L'Olympiacos mette una serie ipoteca sulla qualificazione alla fase a gironi di Champions League. Nell'andata dei playoff la formazione greca rifila un perentorio 4-0 ai russi del Krasnodar grazie ai gol di Guerrero, Randjelovic (doppietta) e Podence. Un poker, quello della squadra allenata da Pedro Martins, che rende di fatto una pura formalità il ritorno in programma martedì 27 agosto.

I risultati della serata

-Rosenborg 2-0 (8' rig. Petkovic, 28' Orsic) Young Boys-Stella Rossa 2-2 (7' Assalé, 18' Degenek, 46' Garcia, 76' rig. Hoarau)

Successo prezioso anche per la Dinamo Zagabria che batte 2-0 i norvegesi del Rosenborg: decisive le reti di Petkovic su rigore all'8' e di Orsic al 28'. Finisce in parità invece la sfida di Berna tra lo Young Boys e la Stella Rossa: gli svizzeri passano in vantaggio al 7' con Assalé, ma i serbi ribaltano tutto con Degenek (18') e Garcia (46'). A fissare il risultato sul definitivo 2-2 ci pensa Hoarau al 76' su calcio di rigore.