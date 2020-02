Ottavi di finale: City e Liverpool con le rose più preziose, Juventus solo 10a. Atalanta cenerentola

Inizia la vera Champions League, la fase ad eliminazione diretta, quella in cui é vietato sbagliare e in due partite di andata e ritorno ci si gioca tutto. Dagli ottavi di finale in poi conteranno lo stato di forma, gli episodi favorevoli, la voglia di arrivare fino in fondo (la finale é in programma il 30 maggio a Istanbul) e di giocarsi ogni chance per aggudicarsi il trofeo piú importante d'Europa. Fare pronostici resta complicato, ma per comprendere meglio il valore delle 16 squadre rimaste in corsa, ci siamo affidati alla valutazione dei giocatori delle loro rose e a quanto hanno investiito sul mercato in questa stagione. Strumenti che sicuramente non spiegano la complessitá di una competizione cosí affascinante e imprevedibile, ma che possono aiutare a capire ancora di piú le formazioni piú attrezzate per la vittoria finale.

City e Liverpool come nella realtá, la Juve parte dietro

Le rose piú "costose" d'Europa in questo caso corrispondono a due delle principali candidate alla vittoria finale. Il City di Guardiola, che vista l'esclusione dalle coppe europee per le prossime due stagioni tenterá di giocarsi tutto in questi mesi, e il Liverpool di Klopp, campione in carica e con il titolo inglese 2019/20 giá in bacheca (+25 punti di vantaggio proprio sul City secondo). Dietro le due corazzate inglesi ecco Real e Barcellona, tallonate dal PSG di Mbappé (giocatore con la piú alta valutazione al mondo), Neymar e Icardi. E le italiane? Le nostre squadre partono dietro, visto che la Juventus, club piú ricco e potente d'Italia, ha una rosa dal valore complessivo di mercato di 763 milioni di euro, dovuto anche all'etá di alcuni suoi gioielli (Ronaldo e Higuain su tutti) che non hanno piú un valore di mercato altissimo. Il Napoli é subito dietro i bianconeri, mentre l'Atalanta, probabilmente come nella realtà, parte come outsider totale, considerando i 298 milioni di valore complessivo che la vedono al 16esimo posto su 16. I bergamaschi sono anche nettamente la squadra col monte ingaggi più basso, secondo i dati rivelati da uno studio della Gazzetta dello Sport precedente al mercato di gennaio 2020, la Dea spende 36 milioni di euro per pagare gli stipendi dei suoi tesserati.

Champions: il valore delle rose secondo Transfermarkt

Squadra Valore di mercato (milioni) Manchester City 1290 Liverpool 1190 Real Madrid 1080 Barcellona 1060 PSG 1020 Bayern Monaco 933 Tottenham 898 Atletico Madrid 864 Chelsea 848 JUVENTUS 763 NAPOLI 688 Borussia Dortmund 637 Lipsia 594 Valencia 530 Lione 420 ATALANTA 298

Real e Barcellona, mercato per il futuro, la Juve ha speso tanto

Nella stagione 2019/20 le squadre che hanno investito maggiormente sul mercato sono state le due big spagnole, Real Madrid e Barcellona, rispettivamente con 337 e 255 milioni di euro. Sia blancos che blaugrana, peró, hanno acquistato soprattutto giovani per il futuro (Jovic, Rodrygo, Mendy ad esempio da una parte, De Jong dall'altra) assicurandosi peró anche stelle assolute come Hazard e Griezmann. Poi troviamo l'Atletico Madrid e la Juventus, che peró hanno anche venduto molto (313 milioni di incassi per i colchoneros, 201 per i bianconeri), seguite da Napoli e City. Anche in questo caso l'Atalanta del maestro Gasperini occupa l'ultimo dei 16 posti. Cenerentola in tutto, pronta a stupire tutta l'Europa come giá fatto nella fase a gironi.