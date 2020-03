" Se arriviamo in semifinale, mi butto con il paracadute "

La stagione dell'Atalanta procede a gonfie vele, trascinata dal talento e dalla leadership di Alejandro Gomez, per tutti il Papu. Il sogno principale è arrivare fino in fondo nell'edizione attuale della Coppa, dove la Dea è ora attesa dal ritorno degli ottavi al Mestalla, dopo il 4-1 di San Siro. L'argentino, al quotidiano Olé, ha partecipato a un gioco di 100 domande botta e risposta in cinque minuti (è riuscito ad arrivare a quota 78) facendo una promessa legata proprio alla Champions.

" Il ricordo più bello che ho è la Copa Sudamericana vinta con l'Arsenal de Sarandi. Messi o Ronaldo? Messi. Tra la Pulga e Maradona? Diego. Ho scelto la maglia numero 10 anche per lui "

Video - Gasperini: "Gli 81 gol nel 2019? Significa che in questa Atalanta ci sono giocatori di gran qualità" 01:23

" Mourinho o Guardiola? Guardiola, mentre tra Simeone e Bielsa preferisco quest'ultimo. Il portiere più difficile da battere è Buffon, mentre il miglior difensore che ho affrontato è Roncaglia "

" Attualmente nella nostra Serie A è Dybala il mio giocatore preferito. Lautaro o Icardi? Meglio il Toro "

Infine, Gomez ha rivelato chi è il mattacchione del gruppo nello spogliatoio della Dea:

" È Muriel il compagno di squadra più simpatico "