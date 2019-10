Pazzo Liverpool: da 3-0 a 3-3, poi Salah stende il Salisburgo

Liverpool sulle montagne russe. La serata di Anfield regala ai Reds la prima vittoria in questa Champions League, dopo un match spettacolare e ricco di colpi di scena. Una partita che il Liverpool aveva in tasca dopo i primi 36 minuti, grazie ai gol in fila di Manè, Robertson e Salah e un Bobby Firmino in versione uomo assist. Da lì però la luce degli uomini di Klopp si è spenta: il coreano Hwang ha ridato speranza agli austriaci, Minamino e Haland (ancora lui, stavolta dalla panchina) hanno completato una clamorosa rimonta già al 60'. A quel punto i Reds si sono rimessi in carreggiata e hanno confezionato il successo sul loro asse migliore: spizzata di testa di Firmino e zampata mancina di Salah, bravo a inserirsi di rapina tra i centrali del Salisburgo. Dopo la sconfitta di Napoli, i campioni in carica si sbloccano e salgono a quota 3 punti, una lunghezza in meno della squadra di Ancelotti (oggi bloccata a Genk).

Il tabellino

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson (62' Milner), Fabinho, Wijnaldum (64' Origi); Salah (90+1' Keita), Firmino, Mané. All. Klopp

Salisburgo (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Onguené, Wober, Ulmer; Minamino, Mwepu, Junuzovic (78' Ashimeru), Szoboszlai (71' Okugawa); Daka (56' Haland), Hwang. All. Marsch

Marcatori: 9' Manè, 25' Robertson, 36', 69' Salah, 39' Hwang, 56' Minamino, 60' Haland

Ammoniti: Fabinho

La classifica del Gruppo E

Napoli 4 p.

Salisburgo 3,

Liverpool 3,

Genk 1.