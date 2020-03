Intervistato da Canal Pilhado, trasmissione Youtube, Pelé disegna la sua personale mappa dei calciatori più forti della storia. Tutti dopo di lui, ovviamente:

" Perché ero migliore di loro? Perché tutti li confrontano con me, ovviamente. "

La corona al “miglior secondo”, soprattutto se consegnata da O’ Rey in persona, conserva grande rilevanza. Specialmente se consideriamo che nell’olimpo del calcio odierno si sfidano due giganti come Cristiano Ronaldo e Leo Messi; due leggende in eterna competizione sportiva, che in questi ultimi anni hanno bussato alla porta di Pelé anche in termini statistici:

PARTITE GIOCATE GOL TOTALI MEDIA GOL Pelé 831 767 0,92 Cristiano Ronaldo 1002 725 0,72 Leo Messi 898 707 0,79

*statistiche inerenti a partite ufficiali, di club e nazionale.

La domanda posta dal conduttore Thiago Asmar è difficile, e il migliore di tutti i tempi lo sa, dunque inizia con qualche menzione d’onore:

" C’è tanta gente brava che ho avuto modo di conoscere… Eusebio, Cruyff, Zico… Non riesco a darmi una spiegazione di come Zico non abbia mai vinto una Coppa del Mondo. "

Forse il più grande problema nel donare un giudizio è che oggi si comparano goleador, trequartisti e fantasisti allo stesso livello, spiega O’ Rei.

"Perché CR7 è meglio di Messi"

Poi si passa a discutere dei gioielli del calcio odierno: Messi, CR7, Neymar.

" Cristiano Ronaldo non è tanto talentuoso quanto Neymar a livello tecnico, ma è più abile in tutte le altre qualità che fanno un grande giocatore. È molto difficile paragonare questi tre, per esempio Messi non è un goleador. "

Pelé afferma che il suo pupillo Neymar può essere paragonato allo stesso livello di Leo e CR7, e che bisognerebbe valutare più spesso la condotta fuori dal campo.

" Penso che Cristiano Ronaldo sia il più forte del mondo. È il più coerente, ma non si può dimenticare Messi, che tuttavia non è un cannoniere. "

Lo scettro di migliore al mondo sembra dunque essere consegnato al portoghese, una scelta non facile per più motivi: in primo luogo Pelé ha espresso una preferenza personale, una valutazione sul gusto dettato dalla preferenza per uno stile più simile al suo, da marcatore. In secondo luogo, Cristiano Ronaldo si sta sempre più avvicinando alla quota di gol segnati in carriera dalla leggenda brasiliana. I due fenomeni sono distanziati da 42 marcature, un numero che CR7 potrebbe battere tranquillamente seguendo la media gol attuale.

Un dettaglio che non passa inosservato è l’assenza di riferimenti a Maradona, non incluso nella lista di Pelé. Una dimenticanza casuale o una velenosa frecciatina?