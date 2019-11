Prima vittoria di Rudi Garcia in Champions: Il Lione batte il Benfica 3-1 ed è secondo nel girone

Prosegue la rinascita del Lione che, dopo un inizio di stagione alquanto difficoltoso, sta sempre più tornando ai livelli che gli competono. Tra campionato e Champions la squadra francese coglie la terza vittoria di fila, la prima in Europa della gestione Rudi Garcia. Finisce 3-1 contro il Benfica nella quarta giornata del Girone G.

Buona partita dei padroni di casa, che partono alla grande e in pochi minuti sono già sul 2-0. Nella ripresa però badano troppo ad amministrare, e così gli ospiti la riaprono con la fiammata di Seferovic. Ma il Benfica oggi non fa paura e Traoré nel finale chiude il match. Tre punti meritati del Lione che sale a quota sette punti e torna secondo nel girone. Solo 45 minuti per Depay, ma gli bastano per metterla dentro. Grande partita invece di Aouar e Denayer dietro.

Male ma non malissimo i portoghesi. Il Benfica non fa veramente nulla nel primo tempo e si sveglia troppo tardi nella ripresa. La vittoria dell'andata è dimenticata e così la banda di Lage si ritrova all'ultimo posto e ora la qualificazione agli ottavi diventa un miraggio.

Tabellino

LIONE: Lopes; Dubois, Andersen, Denayer, Kone; Reine-Adélaide (dal 73' Traoré), Tousart, Thiago Mendes, Aouar (dal 90' Marcelo); Dembele, Depay (dal 46' Cornet).

BENFICA: Vlachodimos; Tavares, Ruben Dias, Ferro (dal 16' Jardel), Grimaldo; Gedson (dal 46' Seferovic), Florentino, Gabriel; Cervi (dal 73' Pizzi), Chiquinho, Carlos Vinicius.

GOL: Andersen (L), Depay (L), Seferovic (B), Traoré (L),

AMMONITI: Gabriel (B), Florentino (B),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Kuipers

La cronaca in 11 momenti chiave

04' LIONE AVANTI Calcio d'angolo dalla destra, passaggio vicino per Dubois, palla dentro e colpo di testa di Andersen che non lascia alcuna possibilità a Vlachodimos.

32' RADDOPPIO DI DEPAY: Quarto gol per l'olandese. Bellissima percussione laterale di Aouar, mette dentro per Depay che deve solo mettere in rete.

45' BOTTA DI CHIQUINHO: Tiro fortissimo ma centrale dell'attaccante, col portiere che respinge coi pugni.

48' ANCORA CHIQUINHO SU PUNIZIONE: Punizione interessante per il Benfica. Sul pallone Chiquinho che tira poco alto sopra la traversa.

55' BOMBA DI SEFEROVIC: Tiro splendido del neo entrato ma super il portiere in tuffo a mettere in angolo.

63' CHE SPETTACOLO DI REINE-ADELAIDE: Tiro a giro stupendo dell'esterno, di un soffio sul fondo.

66' CERCA IL PIAZZATO ANCHE PIRES: Di poco fuori dall'incrocio dei pali.

68' BOTTA DI TOUSART: Altra bomba dal limite bloccata in due tempi dal portiere.

75' SEFEROVIC RIAPRE IL MATCH: Scatta nello spazio e davanti alla porta non sbaglia.

86' IN ROVESCIATA DEMBELE: Controllo palleggio e girata in area. Spettacolare azione e palla fuori di un nulla.

88' TRAORE' CHIUDE L'INCONTRO: Bellissimo diagonale del neo entrato che trova il gol che chiude il match.

MVP

Houssem AOUAR: Nel primo tempo fa quello che vuole sulla fascia sinistra. Suo l'assist delizioso per il gol di Depay. Nella ripresa si accentra ed è pericoloso anche tra le linee.

Promosso

Jason DENAYER: Se il Benfica in avanti fa molto poco è quasi tutto merito suo. Bravissimo a chiudere su ogni palla, di testa è insuperabile, come sulle palle inattive.

Bocciato

Nivaldo Vieira JARDEL: Entra dopo l'infortunio di Ferro, fatica ad entrare in partita e spesso è in ritardo su tutti gli attaccanti avversari.