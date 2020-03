Le pagelle del PSG

Keylor NAVAS 6,5 – Una sicurezza. Gli attacchi del Borussia Dortmund non sono eccessivamente pericolosi, ma il costaricano si fa sempre trovare pronto.

Thilo KHERER 6,5 – Partita di estrema intensità da parte del tedesco. Cresce come un diesel nella ripresa, è preziosissimo in copertura.

MARQUINHOS 7 – Annulla completamente Haaland. Prestazione sontuosa da parte del capitano del PSG, leader della squadra nei (pochi) momenti di difficoltà.

Presnel KIMPEMBE 6 – Contribuisce ad arginare l'attacco del Borussia Dortmund con qualche buona giocata in chiusura, ma commette troppi errori di distrazione in impostazione.

Juan BERNAT 7 – Un treno. Spinge dal primo minuto, argina Hakimi e segna il 2-0 con un'azione che inizia da lui e finisce con lui. Non molla un centimetro nella ripresa.

Angel DI MARIA 7,5 – La luce del PSG. Si prende la scena fin dal primo minuto, manda in porta Cavani e firma l'assist (con complicità di Hakimi) per il gol di Neymar. Ma non c'è solo tanta qualità: spesso si sacrifica in fase di non possesso. (Dal 79’ Layvin KURZAWA s.v.)

Idrissa GUEYE 6,5 – Il lavoro sporco che serve a mantenere l'equilibrio. In impostazione fa fatica, ma il suo compito è chiarissimo. E viene eseguito alla perfezione.

Leandro PAREDES 6 – Si limita al compitino in impostazione, è poco presente nella manovra. Anche perché spesso Di Maria e Neymer si abbassano a prendere il pallone e viene "saltato". (Dal 90’ Tanguy KOUASSI s.v.)

NEYMAR 7 – Parte dalla destra e si accentra spesso, creando diversi problemi alla difesa del Borussia. Hakimi ci mette del suo, ma il suo timbro, dopo quello dell'andata, è pesantissimo. E si sacrifica in fase di non possesso.

Pablo SARABIA 6 – Si muove e libera spazi, viene poco coinvolto ma sforna l'assist per Bernat. (dal 64’ Kylian MBAPPE 6 - Vuole spaccare il mondo, le sue accelerazioni mettono in difficoltà a retroguardia del Dortmund ma incidono il giusto.)

Edinson CAVANI 6 – Il Matador è poco preciso sotto porta, ma il suo lavoro è sempre preziosissimo.

All. Thomas TUCHEL 7 – Non rinuncia a schierare tutto il talento a sua disposizione ma prepara una partita intelligente, senza l'ansia di dover trovare il gol immediatamente con il rischio di sbilanciarsi. E sul 2-0 inserisce Mbappé per Sarabia: segnale alla squadra, non si arretra.

PSG gegenn BVBGetty Images

Le pagelle del Borussia Dortmund

Roman BURKI 6 – A inizio partita salva su diagonale di Cavani, non può nulla sulle due reti del Psg.

Lukasz PISZCZEK 5 – Partita imprecisa. Molto distratto e disattento in uscita, con alcuni errori che potevano costare ancora più caro ai suoi.

Mats HUMMELS 6,5 – Partita dai due volti per il centralone del Borussia. Nel primo tempo si oppone praticamente da solo agli attacchi del PSG, nella ripresa cala e commette qualche errore evitabile. Ma la sua prova è più che sufficiente.

Dan-Axel ZAGADOU 5,5 – Un po' goffo nelle chiusure, ma spesso è efficace come su Mbappé nella ripresa. Ma non è una garanzia contro l'attacco atomico del PSG.

Achraf HAKIMI 5 – Pessima partita da parte del talentuosissimo esterno del Borussia. Compie un errore clamoroso sul gol di Neymar, perdendosi il brasiliano. Gioca sempre in spinta, ma oggi è impreciso. (Dall’87’ Mario GOTZE s.v.)

Emre CAN 6,5 – Peccato per l'espulsione nel finale per spinta a Neymar. E' tra i migliori dei suoi: gioca una partita apparentemente semplice, ma il suo lavoro è essenziale. Sembra già un leader.

Axel WITSEL 5 – Prova impalpabile da parte del belga. Quando il pallone arriva tra i suoi piedi la manovra del Borussia Dortmund rallenta vertiginosamente, sembra un corpo estraneo a questa squadra. E viene giustamente sostituito. (Dal 71’ Giovanni REYNA 5,5 - Questa volta non riesce a incidere.)

Raphael GUERREIRO 6 – Buona la sua prova. Cerca sempre di creare pericoli, non sempre con successo a causa di qualche imprecisione di troppo.

Thorgan HAZARD 5,5 – Approccia bene, con qualche ottima giocata in avvio di partita. Cala però alla distanza ed esce dalla partita nella ripresa. (Dal 69’ Julian BRANDT 6 - Ottimo impatto. Prova a rendersi pericoloso con qualche conclusione dalla distanza.)

Erling HAALAND 5 – Questa volta stecca. Oggi non si è visto il fenomeno che ha incantanto tutta Europa e che ha dominato l'andata con la splendida doppietta. Merito, soprattutto, dello splendido lavoro di Marquinos.

Jadon SANCHO 6,5 – Il migliore dei suoi. Fin dal primo tempo è il più pericoloso, gli manca la cattiveria per capitalizzare. Ma quella di stasera è un'altra dimostrazione del suo enorme talento.

All. Lucien FAVRE 5,5 - Poche variazioni sul tema. Il Borussia Dortmund ha i suoi schemi consolidati, ma il tecnico non riesce a cambiare le cose a partita in corso.