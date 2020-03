Dopo 3 anni di delusioni in Champions League, di rimonte subite e di eliminazioni agli ottavi di finale, il PSG sfata il tabù e accede ai quarti di finale. Completando, e non subendo, la rimonta. Con Mbappé entrato solo nella ripresa. In un Parco dei Principi deserto, scortato dai tifosi parigini che accompagnano la partita con cori e fumogeni dall'esterno dello stadio, gli uomini di Tuchel ribaltano il 2-1 dell'andata con una partita solida, attenta e pragmatica. Nonostante la solita formazione offensiva, i padroni di casa non si sbilanciano, colpiscono su un grossolano errore di Hakimi e sigillano la rimonta con il 2-0 nel recupero del primo tempo. Nella ripresa il Borussia Dortmund, con un Haaland sottotono grazie anche al lavoro di Marquinhos e Kimpembe, prova a spingere ma senza creare pericoli a Keylor Navas. Pazzesca partita di Angel Di Maria, ammonito però una volta uscito dal campo e precedentemente diffidato: salterà l'andata dei quarti di finale. Ma ora Tuchel si gode il passaggio del turno: il PSG ce l'ha fatta. E ha finalmente invertito la rotta.

Il tabellino

PSG-BORUSSIA DORTMUND 2-0 (primo tempo 2-0)

PSG (4-4-2): Keylor Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Di Maria (dal 79' Kurzawa), Gueye, Paredes (dal 90' Kouassi), Neymar; Sarabia (dal 64' Mbappé), Cavani. All. Tuchel.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki, Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi (dall'87' Gotze), Emre Can, Witsel (dal 71' Reyna), Guerreiro; T. Hazard (dal 69' Brandt), Haaland, Sancho. All. Favre.

Gol: 28' Neymar (P), 45'+1 Bernat (P)

Assist: 1-0 Di Maria, 2-0 Sarabia

Ammoniti: Haaland (B), Hummels (B), Bernat (P), Di Maria (P), Marquinos (P), Neymar (P), Mbappé (P).

Espulsi: Emre Can (B).

Di Maria (PSG) lors de la célébration avec les supportersGetty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

25' CAVANI A UN PASSO DAL GOL - Di Maria tra le linee serve il Matador, diagonale a tu per tu con Burki: parata con il piede del portiere ospite.

28' NEYMAR SBLOCCA IL MATCH - Angolo di Di Maria dalla destra, il brasiliano viene lasciato completamente solo da Hakimi e insacca da pochi passi.

45'+1 RADDOPPIO DI BERNAT - Tutto il talento dei parigini in questa azione: Bernat recupera palla a centrocampo e serve Neymar, pallone per Di Maria che allarga per Sarabia. Cross basso dentro, lo stesso Bernat taglia e con la punta trova l'angolino.

73' BRANDT SUL FONDO - Prova a spingere ora il Borussia Dortmund: sinistro da fuori dopo un'azione prolungata, pallone lontano dal palo.

89' ESPULSO EMRE CAN - Fallo del tedesco su Neymar, il brasiliano reagisce e viene spinto per terra dall'ex Juventus.

Il momento social

Il migliore

Angel DI MARIA - La luce del PSG. Si prende la scena fin dal primo minuto, manda in porta Cavani e firma l'assist (con complicità di Hakimi) per il gol di Neymar. Ma non c'è solo tanta qualità: spesso si sacrifica in fase di non possesso.

Il peggiore

Axel WITSEL - Prova impalpabile da parte del belga. Quando il pallone arriva tra i suoi piedi la manovra del Borussia Dortmund rallenta vertiginosamente, sembra un corpo estraneo a questa squadra. E viene giustamente sostituito.