Proprio come accaduto fuori dal Mestalla ieri, prima di Valencia-Atalanta, anche oggi un manipolo di tifosi si è dato appuntamento ai cancelli del Parc des Princes per salutare i propri giocatori prima di PSG-Borussia Dortmund.

Nonostante la partita, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, venga fatta giocare a porte chiuse per l'emergenza coronavirus, gli ultrà del PSG non hanno avuto paura di ritrovarsi e 'assembrarsi' proprio davanti allo stadio. Già nella giornata di martedì si erano dati appuntamento tramite forum e social, per presenziare oggi e presentare una sorta di protesta contro la decisione della UEFA.

E dire che proprio nell'ultimo week end, il PSG non aveva giocato il proprio turno di campionato per l'incredibile rapidità dei casi di contagio di coronavirus nella zona di Strasburgo, dove il PSG avrebbe dovuto giocare nell'anticipo contro il Racing.