PSG: Neymar torna contro il Bruges, squalifica ridotta a 2 giornate

Una buona notizia per il PSG e per Neymar. Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha ridotto da tre a due giornate la squalifica in Champions League della stella brasiliana, che salterà così le sfide contro Real Madrid e Galatasaray ma potrà tornare in campo per l'impegno del 22 ottobre contro il Bruges. L'ex attaccante del Santos era stato squalificato per aver attaccato gli arbitri tramite i propri canali social durante il match della scorsa Champions tra PSG e Manchester United, gara che 'O Ney ha saltato per infortunio.

Neymar ha tenuto banco durante il calciomercato estivo. Il brasiliano, infatti, è stato fortemente seguito dal Barcellona, club che alla fine non è riuscito a riportarlo in Catalogna. A parlare della situazione attorno al proprio calciatore ci ha pensato il dirigente del PSG Leonardo: "La situazione - ha dichiarato l'ex calciatore a 'RMC Sport' - era chiara a tutti, anche internamente. Si sapeva cosa stava accadendo: Neymar ha commesso alcuni sbagli. La situazione è complicata perché stiamo parlando di lui. Ora che è tornato dal Brasile si è comportato in maniera professionale, segnando anche un gol da Hollywood contro lo Strasburgo. Non si può dire che sia tutto sistemato, visto quello che è accaduto. Non è un cattivo ragazzo, averlo con noi ci rende più forti. Non creiamo una soap opera: abbiamo un regolamento interno. Oggi Neymar gioca con noi, abbiamo risolto i problemi passati. Smettiamo di parlare di lui".