PSG scatenato, 5-0 al Galatasaray: Icardi ancora a segno, Mbappé fa 100

Tutto facile al Parco dei Principi per il PSG che batte 5-0 il Galatasaray, festeggia la quinta vittoria in 6 giornate e chiude il Girone A di Champions League al comando davanti al Real Madrid a quota 16 punti. A sbloccare il risultato ci pensa al 32' Mauro Icardi, che deposita facilmente in fondo al sacco un pallone servitogli su un piatto d'argento da Mbappé: per l'ex capitano dell'Inter si tratta del 5° gol stagionale in Champions League, il 12° in 15 presenze ufficiali. Il raddoppio arriva 3 minuti più tardi e porta la firma di Sarabia, a segno con un diagonale rasoterra che non dà scampo a Muslera.

Mbappé, traguardo storico a soli 20 anni

Nella ripresa la squadra di Tuchel dilaga. Neymar, al primo centro stagionale in Champions, cala il tris con un rasoterra a incrociare su servizio di Mbappé. Al 64' Mbappé si mette in proprio e firma il poker con un destro a giro in area su assist di Neymar. Il gol consente al 20enne attaccante di raggiungere il traguardo dei 100 gol segnati con squadre di club in tutte le competizioni (27 col Monaco e 73 col Paris Saint Germain). Neymar di nuovo protagonista all'84' quando lascia tirare il rigore del 5-0 a Cavani. Il Matador non sbaglia e diventa il primo giocatore a raggiungere quota 30 gol in Champions League con un club francese.