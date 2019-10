Altra serata di Champions da dimenticare per il Real Madrid di Zidane. Dopo il ko contro il PSG, i Blancos rischiano grosso in casa contro il Club Bruges, portatosi avanti di due reti grazie alla doppietta di Dennis. Poi, nella ripresa, dopo il tris sfiorato dal centravanti nigeriano, arrivano le torri vincenti di Sergio Ramos e Casemiro per il 2-2 finale. Courtois sostituito da Aréola all'intervallo per ragioni tecniche. Male lui, così come l'intera squadra apparsa lenta, compassata e priva di idee.

Head coach of Real Madrid Zinedine Zidane gestures during the UEFA Champions League group A match between Real Madrid and Club Brugge KV at Bernabeu in Madrid, Spain on October 1, 2019Getty Images

Il tabellino

REAL MADRID-CLUB BRUGES 2-2

Real Madrid (4-3-3): Courtois (46' Aréola); Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho (46' Marcelo); Kroos, Casemiro, Modric; Lukas Vazquez (67' Vinicius), Hazard, Benzema. All.: Zidane.

Club Bruges (4-3-3): Mignolet; Clinton Mata, Mechele, Deli, Sobol; Rits, Vanaken, Vormer; Tau (92' Schrijvers), Dennis (71' Openda - 87' Cools), Diatta. All.: Clement.

Arbitro: Georgi Kabakov (Bulgaria).

Gol: 9' e 39' Dennis (C), 55' Sergio Ramos (R), 85' Casemiro (R).

Assist: Tau (C, 0-1), Benzema (R, 1-2), Kroos (R, 2-2).

Note - Recupero: 1+4. Espulso: 85' Vormer (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Mignolet, Openda, Hazard.

La cronaca della partita in 13 momenti chiave

6' - BENZEMA SUGLI SVILUPPI DI UN CALCIO D'ANGOLO! Colpo di testa spentosi di poco a lato.

Real Madrid BrujasGetty Images

9' - GOL DEL CLUB BRUGES CON DENNIS! Belgi in porta con tre passaggi: azione partita sulla sinistra con Vanaken, che manda avanti Tau, il quale serve al centro Dennis, il cui tocco - piuttosto goffo - termina in fondo al sacco. In un primo momento la rete viene annullata per fuorigioco dell'autore dell'ultimo passaggio (il sudafricano) Tau ma poi viene convalidata dal VAR. Belgi clamorosamente avanti al Bernabéu!

Real Madrid BrujasGetty Images

21' - MODRIC! Ben servito da Carvajal va al tiro sfiorando il bersaglio grosso: Real Madrid vicino al pareggio.

24' - KROOS AL VOLO, DAL LIMITE, SU PALLA ALONTANATA! Mechele sfiora il pallone che esce di un niente alla destra di Mignolet.

28' - MIGNOLET! Super parata del portiere ex Liverpool su colpo di testa a botta sicura di Varan, susseguente a un tiro dalla bandierina di Kroos.

36' - BENZEMA IN AREA PER KROOS! La deviazione di prima dell'ex Bayern Monaco termina larga di pochissimo.

39' - GOL DEL CLUB BRUGES CON DENNIS! Modric perde un pallone sanguinoso nella sua trequarti, il centravanti nigeriano del Club Bruges gliela sfila, parte in velocità, sembra inciampare nuovamente in corsa, ma poi insacca con un delizioso pallonetto: 0-2!

Real Madrid BrujasGetty Images

45' - GIRATA COL DESTRO DI TONI KROOS! Conclusione dal limite e palla che esce di un soffio!

54' - CLUB BRUGES VICINO AL TERZO GOL ANCORA CON DENNIS! Segio Ramos perde palla e innesca nuovamente il centravanti nigeriano, che arriva al tiro ma viene fermato dalla respinta in uscita di un attento Aréola, subentrato all'intervallo per ragioni teciche a Courtois!

55' GOL DEL REAL MADRID CON SERGIO RAMOS! Colpo di testa vincente sul cross dalla destra di Benzema. Come per il primo vantaggio del Bruges, rete inizialmente annullata per fuorigioco ma convalidata dal VAR (questa sera, tutto italiano): Ramos è tenuto in cioco da Clinton Mata.

Real Madrid BrujasGetty Images

84' SECONDO GIALLO PER CAPITAN VORMER E BRUGES IN DIECI UOMINI! Brutto tackle nei confronti di Vinicius.

85' - GOL DEL REAL MADRID CON CASEMIRO! Punizione morbida, in verticale, di Kroos e colpo di testa del centrocampista brasiliano a scavalcare Mignolet: 2-2.

Real Madrid BrujasGetty Images

90'+3 - IL NEOENTRATO SCHRIJVERS TUTTO SOLO IN AREA! Palla fuori bersaglio ma che rischio, l'ennesimo, per il Real Madrid...

Il migliore

Benzema. Il Real Madrid resta in piedi grazie alla sua vena ispiratrice, più che di bomber, che lo porta a predicare essenzialmente nel deserto di una squadra lenta e, sostanzialmente, con poche idee.

Il peggiore

Lucas Vazquez. Abulico, a tratti indisponente là davanti. Zidane lo toglie dalla disperazione a metà ripresa..

Il momento social

Dennis, oltre alla doppietta, si è pure tolto la soddisfazione di esultare come Cristiano Ronaldo al Santhiago Bernabéu...