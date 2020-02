Il City apre la crisi del Real Madrid, che già arrivava a questa partita da un pareggio e una sconfitta in campionato (e domenica 1° marzo ci sarà il Clasico contro il Barcellona). Non basta il gol di Isco per far esultare la squadra di Zidane che vive un quarto d'ora finale da incubo. De Bruyne è immarcabile e dipinge per Gabriel Jesus che segna tra le polemiche. Il brasiliano spinge Sergio Ramos nel momento del colpo di testa, ma Daniele Orsato convalida il gol senza consultare la VAR. Il Real a quel punto si disunisce e regala ai citizens il rigore del 2-1 di De Bruyne oltre al rosso, qualche minuto dopo, a Sergio Ramos che salterà il ritorno. E dire che allo scadere Mendy ha avuto la palla del pareggio... Un incubo per il Real che rischia di uscire per il secondo anno consecutivo agli ottavi di finale di Champions.

" La VAR è lì per un motivo. Perché non ha guardato? Non l'ha visto e noi non ci possiamo fare, ma Sergio Ramos ha ricevuto la spinta. Demeriti del Real? Beh noi abbiamo fatto tutto quello che non dovevamo fare negli ultimi 15 minuti. [Casemiro a fine partita] "

Tabellino

Real Madrid-Manchester City 1-2

Real Madrid (4-4-1-1): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F.Mendy; F.Valverde, Modric (84' Lucas Vázquez), Casemiro, Vinicius (75' Bale); Isco (84' Jovic); Benzema. All. Zinédine Zidane

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Otamendi, Laporte (33' Fernandinho), B.Mendy; Rodri Hernández, Gündogan; Mahrez, De Bruyne, Bernardo Silva (73' Sterling); Gabriel Jesus. All. Pep Guardiola

Marcatori: 60' Isco (R); 78' Gabriel Jesus (M), 83' rig. De Bruyne (M)

Arbitro: Daniele Orsato (Italia)

Ammoniti: 29' B.Mendy, 48' F.Valverde, 54' Modric

Espulsi: 86' Sergio Ramos (R)

La cronaca in 10 momenti

21' COURTOIS PARA SU GABRIEL JESUS - Dopo qualche passaggio a vuoto, il City trova Gabriel Jesus in area che sfila alle spalle di Carvajal sulla verticalizzazione di De Bruyne: il brasiliano rientra sul destro e fa partire la conclusione, ma Courtois salva tutto.

28' DE BRUYNE ALTO - Palla dentro di Mahrez per De Bruyne, il belga è solo e va col destro, ma calcia alto sopra la traversa.

30' BENZEMA VICINO AL GOL - Cross di Mendy per Benzema che salta più in alto di tutti e va di testa, ma trova un super Ederson, con Vinicius che manca il tap-in vincente.

45+2 GABRIEL JESUS VICINO AL GOL - Sugli sviluppi del corner, conclusione a botta sicura di Gabriel Jesus: Sergio Ramos la tocca soltanto, Casemiro salva tutto sulla linea di porta.

CourtoisGetty Images

50' MAHREZ VA IN CONTROPIEDE - Casemiro cerca il colpo di tacco all'altezza del limite dell'area avversaria, ecco che parte il contropiede del City con De Bruyne che tocca a Mahrez, ma il sinistro dell'algerino finisce a lato.

60' GOL ISCO - Erroraccio della coppia Otamendi-Walker nell'impostare l'azione da dietro, recupera Modric che lancia Vinicius. Il brasiliano è velocissimo e serve Isco che solo davanti ad Ederson firma l'1-0.

78' GOL GABRIEL JESUS - De Bruyne, da solo in mezzo a tre, riesce a crossare per Gabriel Jesus che di testa supera Courtois a centro area. Furiose le proteste dei giocatori del Real, però, per una spinta dello stesso Gabriel Jesus su Sergio Ramos nel momento di andare di testa. Orsato convalida il gol senza consultare la VAR.

Gabriel JesusGetty Images

83' GOL DE BRUYNE - Entra Sterling e l'ex Liverpool guadagna il penalty per fallo di Carvajal: dal dischetto on sbaglia De Bruyne che spiazza Courtois.

86' ROSSO A SERGIO RAMOS - Follia di Casemiro che lancia Gabriel Jesus, Sergio Ramos costretto al fallo e si becca il rosso.

90+2 OCCASIONE MENDY Allo scadere il Real Madrid ha anche la chance di pareggiarla, ma Mendy calcia male - sul secondo palo - sull'invito di Valverde. Era solissimo.

Il Tweet

Il City passa a Madrid...

Il migliore

Kevin DE BRUYNE - Stupendo vederlo giocare in spazio aperto, ma anche solo contro tre riesce a pescare dal cilindro un coniglio magico. Come accaduto sul gol del pareggio di Gabriel Jesus, quando è il belga a fornire l'assist da posizione defilata, accerchiato da tre difensori del Real. Poi è freddo dal dischetto per il gol del 2-1.

Il peggiore

Carlos CASEMIRO - Nel primo tempo salva sulla linea sul tiro di Gabriel Jesus, ma nella ripresa sbaglia tutto. Un suo colpo di tacco nell'area avversaria fa partire l'ennesimo contropiede del City, sempre un suo errore fa scaturire il rosso a Sergio Ramos. Fatica a chiudere gli spazi e lascia troppa distanza tra centrocampo e difesa, dove il City si infila sempre volentieri.