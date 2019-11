Il solito, implacabile Benzema (che raggiunge 14 gol stagionali in 17 partite) non basta al Real Madrid per avere la meglio sul PSG. Al Bernabeu finisce 2-2 una partita stranissima, dominata dai Blancos che però si addormentano nei minuti finali subendo la clamorosa rimonta della squadra di Tuchel. Dal pareggio scaturisce un verdetto: Mbappé e compagni sono arimeticamente primi nel Girone A. Serata positiva anche per il Real Madrid che, complice il pari tra Galatasaray e Bruges, è certo di qualificarsi agli ottavi di finale come seconda classificata. Nota stonata in casa Blancos l'infortunio di Hazard, costretto a uscire nella ripresa per un problema alla caviglia destra dopo un brutto fallo di Meunier.

Il tabellino

Real Madrid-PSG 2-2

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Valverde (76' Modric), Casemiro, Kroos; Isco (82' Rodrygo), Benzema, Hazard (68' Bale). All.: Zidane.

PSG (4-3-3): Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye (46' Neymar), Marquinhos, Verratti; Di Maria (76' Draxler), Icardi (75' Sarabia), Mbappé. All.: Tuchel.

Arbitro: Artur Dias (POR).

Gol: 17', 79' Benzema (R), 81' Mbappé (P), 83' Sarabia (P).

Assist: Marcelo (R, 2-1).

Ammoniti: Marcelo (R), Meunier (P).

Note - Recupero 3'+4'.

La cronaca in 11 momenti chiave

9' PSG PERICOLOSO! Cross teso dalla sinistra di Bernat, sul primo palo Icardi brucia Varane e devia con il destro sparando alle stelle.

17' GOL DEL REAL MADRID! BENZEMA! Splendida azione in velocità dei Blancos, nata da uno spunto di Hazard. Carvajal dentro per Llorente che scarica per Isco, destro a colpo sicuro che sbatte sul palo, sulla ribattuta Benzema insacca con un destro nell'angolo alto. Real avanti alla prima vera occasione.

27' NAVAS DICE NO A KROOS! Benzema serve il tedesco al limite dell'area, destro secco sul quale il portiere del PSG si esibisce in una grande parata in tuffo.

39' ANCORA NAVAS! Isco difende un pallone in piena area, poi c'è un rimpallo che favorisce il gran destro dal limite di Carvajal: ancora attentissimo Navas che respinge una conclusione centrale ma non semplice.

45' NEGATO UN RIGORE AL PSG! Servito in profondità da Di Maria, Icardi anticipa Courtois e viene agganciato in piena area. Dias inizialmente concede punizione ed espelle il portiere del Real. Poi rivede l'azione al VAR e concede una punizione a metà campo a favore dei Blancos rilevando un fallo (una spinta leggera) di Gueye ai danni di Marcelo a metà campo a inizio azione.

46' BENZEMA A UN PASSO DAL 2-0! Marcelo dalla sinistra mette un traversone basso sul secondo palo dove Benzema sorprende Kimpembe e calcia a colpo sicuro con il destro. Prodigiosa la risposta di Navas, anche se in questa circostanza il bomber francese avrebbe potuto fare molto meglio.

61' ISCO VICINO AL GOL! Marcelo dalla sinistra: palla bassa sul primo palo dove Isco anticipa Kimpembe e calcia trovando la deviazione con la mano destra di Navas.

79' 2-0 REAL MADRID! BENZEMA! Azione di rimessa dei Blancos: Marcelo, servito da una spizzata di testa di Isco, lascia partire un cross perfetto per il colpo di testa di Benzema che trafigge Navas da due passi.

81' GOL DEL PSG! MBAPPÉ! Meunier ha un po' di spazio sulla destra: traversone basso sul quale Varane pasticcia mettendo in difficoltà Courtois che si lascia sfuggire il pallone, è un gioco da ragazzi per Mbappé insaccare a porta vuota.

83' PAREGGIO DEL PSG! SARABIA! Clamoroso al Bernabeu con i parigini che trovano il 2-2. Sinistro di Draxler murato da Ramos, sulla respinta c'è Sarabia che sorprende Courtois con un sinistro spettacolare sotto l'incrocio dei pali. Tutto da rifare per la squadra di Zidane.

94' PALO CLAMOROSO DI BALE! Straordinario sinistro su punizione del gallese: Navas vola ma non ci sarebbe mai arrivato, a salvarlo ci pensa il palo alla sua destra.

Il migliore

Karim BENZEMA - Gli aggettivi iniziano a scarseggiare per l'attaccante francese che sale a quota 14 reti in 17 partite ufficiali in stagione. Mezzo voto in meno solo per il gol fallito a inizio ripresa con una deviazione poco convinta da due passi sulla quale Navas si supera.

Il peggiore

Presnel KIMPEMBE - Quasi sempre fuori posizione, con Benzema vede le streghe. L'anello debole della retroguardia dei parigini.