Riecco la Champions: Juventus-rebus, Atalanta da roulette russa, Napoli senza "obblighi"

Torna la Champions, e il campionato è appena cominciato. Meglio così: l’ha detto persino il ct. Perso il vagone interista, toccherà all’Atalanta battezzare i nostri ottavi, mercoledì a San Siro contro il Valencia. La Dea è un “dentista” che disturba. Ha un pregio che è poi la sua forza e, in fase di gestione, il suo limite: trapana a uomo, carica sempre, non frena mai. Spesso va sotto, spesso rimonta e questo, in coppa, può diventare dettaglio suggestivo, pericoloso. Il 2-1 casalingo alla Roma vale oro per il quarto posto, ma in Europa sarebbe (quasi) un boomerang.

Favoriti sono i detentori del Liverpool, che dopo 30 anni hanno lo “scudetto” in tasca già a febbraio. Nessuno li eguaglia, come gioco. A voler cavillare, proprio l’eccesso di forma potrebbe rappresentare un’insidia. Prima o poi, un periodo di flessione capita. L’Atletico del Cholo Simeone non è più l’Atletico delle due finali: il pronostico gonfia le vele di Klopp, a patto che l’equipaggio non prenda alla leggera il cambio di rotta: da un torneo stravinto a un rodeo da ri-vincere.

Come reagirà il Manchester City di Guardiola alla stangata Uefa? Sulla carta, lo preferisco comunque al Real di Zidane: restano da pesare i riflessi psicologici. Vedo più equilibrata del previsto, date le tensioni attorno a Mbappé e Neymar, Borussia Dortmund-Paris Saint Germain; e do favoriti il Bayern sul Chelsea (mai trascurarli, i tedeschi) e il Tottenham sul Lipsia.

E le altre italiane? Il Lione del “violinista” Garcia - undicesimo, addirittura - non allarmerebbe la Juventus che Sarri aveva disegnato in estate. Questa, invece, è un rebus. Ha appena recuperato Chiellini e ha un Cristiano che segna sempre, ma vi raccomando il centrocampo. I francesi la caricheranno come fece il Verona di Juric, sottraendole i ritmi cari al suo palleggio: lentissimi. Nel celebrare la rosa di Sarri, Klopp, vecchia volpe, simula. Pirlo, Vidal, Pogba, Marchisio: quella sì era roba seria. Appuntamento a mercoledì 26: dico Juventus, ma con juicio.

Mi intriga molto Napoli-Barcellona di martedì 25. Innanzitutto perché Messi giocherà per la prima volta in quel San Paolo che fu del “nonno” (Sivori) e del “papà” (Maradona). E poi perché non riesco a considerarla così sbilanciata come le forbici della storia suggeriscono. Entrambi hanno sostituito l’allenatore. Con Ancelotti, il Napoli raccolse questa sequenza contro il Liverpool: 1-0, 0-1, 2-0, 1-1. Con Gattuso, ha liquidato la Juventus e, in coppa, eliminato la Lazio e regolato l’Inter al Meazza.

Sono fuori Suarez e Dembélé, non proprio due ruote di scorta (l’uruguagio, soprattutto). Setien ha le sue gatte, idem Gattuso. Non discuto l’esclusione di Allan dalla trasferta di Cagliari per scarso rendimento: non l’avrei data alle stampe. E le condizioni di Insigne? Due partite non sono una stagione. Sono spareggi, giri di roulette: con gli episodi che potrebbero affiancare, se non sabotare, i valori. Tutto ruota attorno a Messi. I geni non sempre bastano (con la Roma, con i Reds) ma spesso sì. Il Napoli ha il vantaggio di partire sconfitto. Ci provi, sereno.

