Rivoluzione Ceferin: "No alla Superlega, assicuriamo la Champions a chi va lontano nel torneo"

Il presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin pensa ad una novità importante per la Champions League, vale a dire per le semifinaliste la qualificazione assicurata alla successiva fase a gironi. Lo ha rivelato il numero 1 del calcio europeo nel corso di una lunga intervista al Times, spiegando di voler migliorare il format della competizione. L'intenzione di Ceferin è "proteggere" quei club che vanno molto lontano nella competizione come l'Ajax o il Monaco, che nonostante abbiano raggiunto la semifinale, non hanno assicurata la loro partecipazione al torneo successivo. Questa misura, ha spiegato Ceferin, dovrà essere discussa dalla UEFA il prossimo 11 settembre.

"L'Ajax ha giocato le semifinali e ora dovrà vendere tutti i suoi giocatori perché non sa se si qualificherà alla Champions l'anno prossimo. Non penso che dovremmo proteggere troppi club, ma solo alcuni. L'idea è che chi va avanti fino a un determinato turno (prevedibilmente quarti o semifinali, ndr) possa partecipare anche l'anno dopo. Ma per ora ne stiamo solo discutendo. Ci rivedremo l'11 settembre e ne parleremo con le leghe e i club", il ragionamento di Ceferin.

Il presidente dell'UEFA ha anche parlato della famosa creazione di una Super League europea al posto della Champions League. Ceferin è stato chiaro: "La Super League europea non si farà finchè ci sono io. Sono presidente di tutti, non solo dei grandi paesi". Un'altra delle idee che Ceferin ha in mente è quella di creare un trofeo che veda affrontarsi i vincitori del Campionato Europei per nazioni con quelli della Coppa America, una manifestazione per cui non ha bisogno dell'autorizzazione della Fifa.