Ronaldo: "Niente premi? Normale, non ho vinto la Champions"

" Buon sorteggio, difficile come sempre. Ma sono fiducioso della mia squadra e non vedo l'ora di giocare. Sarà difficile, ma sono fiducioso "

Così Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dei sorteggi di Champions League a Montecarlo. "In Champions ci sono tante squadre che vogliono vincere. Non vedo l'ora e sono molto fiducioso", ha aggiunto. Sull'inizio di stagione, Ronaldo ha dichiarato: "L'inizio è sempre duro, abbiamo un nuovo sistema, un nuovo allenatore e nuovi giocatori. Ma abbiamo vinto la prima partita e ora andiamo passo dopo passo".

Parlando a una tv spagnola dopo il sorteggio, Ronaldo ha aggiunto: "Quale squadra non si è rafforzata quest'anno? Tutti si rafforzano per vincere. Speriamo che la Juventus vinca quest'anno, ma è la competizione più difficile che ci sia da vincere. Il favorito non sempre vince. Guardate il Barcellona che subisce quattro reti ad Anfield. Tutti pensavano che avremmo battuto l'Ajax e non l'abbiamo fatto. Lo stesso è successo al Real Madrid. È una competizione molto difficile da vincere. Sono davvero pronto e spero che sia il nostro anno".

Poi Cristiano Ronaldo ai microfoni di Sport Mediaset aggiunge: "Il gruppo è difficile ma sappiamo che la Champions League è una competizione dura. Abbiamo un nuovo allenatore, nuovi giocatori e nuovi sistemi di gioco. Sono certo che la Juventus si farà valere nel cammino.

Niente premi, come la vive Ronaldo?

" Normale, ero preparato perché di solito vanno a chi vince la Champions. Il mio anno però è stato molto bello, abbiamo vinto due trofei con la Juve e la Nations League. Sono comunque convinto di essere in corsa per i prossimi Pallone d'Oro e FIFA Best Player "