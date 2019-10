Ronaldo segna anche al Bayer Leverkusen: 33a squadra "purgata" in Champions, come Raul

CR7 e i record, una storia aperta. Il gol che chiude il match casalingo con il Bayer Leverkusen (3-0 al minuto 88), che arriva al termine di una partita non certo esaltante, permette al campione portoghese di aggiungere qualche record alla sua personalissima collezione.

Gol n. 127 in Champions League, record aggiornato

Il gol in una partita di Champions League non è certo una novità per Cristiano Ronaldo, che contro i tedeschi riesce a trovare il primo stagionale in Europa, dopo i 3 (in 5 partite giocate) in Serie A. 127 and counting... Il migliore di tutti in questa particolare statistica.

33a squadra "bucata" in Champions League, raggiunto Raul (Messi è a 32)

In gol in 14 stagioni consecutive in Champions League