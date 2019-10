Aumentare il bottino di 127 reti in Champions League (miglior marcatore di sempre) e guidare la Juventus alla prima vittoria in questo girone. Cristiano Ronaldo, che contro la SPAL ha segnato il suo terzo centro nel campionato 2019/20, ha sempre e comunque fame. Sarri sta lavorando per farlo rendere anche in una posizione piú centrale, da stoccatore vero e proprio e lui si sta impegnando per migliorare ancora. Mai sazio, CR7. Negli occhi dei tifosi della Juventus c'é ancora la sontuosa serpentina all'ultimo minuto contro l'Atletico, che sarebbe valsa una vittoria meritata al Wanda Metropolitano. E invece Ronaldo deve ancora mettere il suo primo timbro in questa stagione europea.

Squadra Partite Gol Bayern Monaco 8 9 Borussia Dortmund 9 7 Schalke 04 4 7 Wolfsburg 2 3 Stoccarda 1 0 Totale 24 26

La Germania porta bene, Leverkusen mai affrontato

E la seconda partita del girone, all'Allianz Stadium, lo mette al cospetto di una tradizione favorevole. Il numero 7 della Juventus ha segnato ben 26 gol in 24 partite di Champions League contro squadre tedesche. Nessun giocatore ha fatto meglio contro formazioni provenienti dalla stessa nazione, un record al pari di quello di Lionel Messi contro avversarie inglesi (sempre 26 reti appunto). Questa sarà la sua prima sfida contro il Leverkusen nella competizione. Un nuovo avversario per aumentare uno score giá sensazionale e eguagliare un altro primato quello di Raul, unico calciatore ad aver segnato a 33 club distinti in Champions League. Ronaldo e Messi sono fermi a quota 32. La Germania lo stimola e lo carica e il Bayer Leverkusen ha tutti contorni per essere la vittima perfetta.

Cristiano Ronaldo (2017).Getty Images

Bayern, Dortmund, Schalke e Wolfsburg colpite

Il dettaglio, analizzato nello specifico, é impressionante. Nove reti in otto partite contro il Bayern Monaco (quattro dei quali in semifinale), sette in nove match contro il Borussia Dortmund, sette in quattro sfide allo Schalke (sempre affrontato nella fase ad eliminazione diretta), tre in due al Wolfsburg. L'unica a cui non é riuscito a segnare é lo Stoccarda in trasferta nell'ottobre 2003 (quando vestiva la maglia dello United). E occhio alle marcature multiple: tre doppiette allo Schalke, tre doppiette e una tripletta al Bayern, una doppietta al Borussia Dortmund. Insomma, un ulteriore slancio di fiducia in vista di martedì sera. La Juventus deve vincere e Cristiano ha un motivo in piú per trascinarla in vetta al girone.

Dall'Ajax allo Zurigo le 32 squadre a cui Cristiano Ronaldo ha realizzato almeno una rete in UCL

Squadra Reti (presenze) Ajax 9 (7) APOEL 6 (4) Arsenal 2 (2) Atletico Madrid 7 (9) Auxerre 1 (2) Basilea 2 (2) Bayern 9 (8) Chelsea 1 (1) Copenhagen 3 (2) CSKA Mosca 3 (2) Dortmund 7 (9) Dynamo Kiev 2 (3) Galatasaray 6 (3) Inter 1 (3) Juventus 10 (7) Liverpool 1 (3) Ludogorets 2 (2) Lione 4 (10) Malmö 1 (3) Man. City 3 (5) Man. United 3 (4) Milan 2 (6) Olympique Marsiglia 2 (4) PSG 3 (4) Porto 1 (4) Roma 6 (5) Schalke 4 (7) Shakhtar 5 (2) Sporting 3 (4) Tottenham 4 (4) Wolfsburg 3 (2) Zurigo 2 (2)