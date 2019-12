Rudi Garcia: "Juventus? Servirà un'impresa, ma non saremo vittime sacrificali"

Al Lione è toccata la Juventus e i francesi non sembrano essere proprio contenti di questa sfida, sicuramente proibitiva. Non è consapevole Rudi Garcia che per diversi anni ha battagliato con la Juventus quando era allenatore della Roma e proprio il francese non vede l’ora di questa gara per mettere alla prova i suoi, reduci da risultati non proprio convincenti. Sarà anche l’occasione per ritrovare il suo pupillo Pjanic.

Come ti senti dopo aver visto la Juventus come avversaria?

" Se ci siamo qualificati, è per affrontare questo tipo di sfide e avversarie. Non vediamo l'ora di essere lì per raccogliere una grande sfida, è molto eccitante per noi. Sapevamo che ci saremmo imbattuti in una squadra molto forte ed è toccata alla Juventus. Per andare ai quarti servirà un’impresa e ci vorranno due partite perfette. Faremo di tutto per cogliere l'occasione, ma non saremo le vittime sacrificali "

Cosa sai di questa squadra?

" È Campione d’Italia da molti anni, è ai vertici del suo campionato e ha grandi giocatori come Cristiano Ronaldo. Hanno una delle migliori difese in Europa. Il marchio di fabbrica della Juve è di concedere poche occasioni da gol. Troveremo anche Miralem Pjanic che conosco io, che conosciamo tutti. È sempre bello giocare contro i migliori sul campo. Da parte nostra, abbiamo perso due giocatori importanti come Depay e Reine-Adélaïde, ma dovremo fare senza di loro. Ma noi siamo concentrati già sulla prossima partita, considerando che fra due giorni giocheremo in Coppa di Lega "