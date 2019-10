Grande impresa del Napoli che vince 3-2 alla Red Bull Arena di Salisburgo e rimane al comando del Girone E con 7 punti, uno in più del Liverpool e 4 in più degli austriaci. Notte memorabile per Mertens, che firma una doppietta e sale a quota 116 gol nella classifica All Time dei bomber del Napoli superando Diego Armando Maradona. Il Salisburgo replica con una doppietta del solito Haaland, poi a decidere il match ci pensa Insigne che festeggia con un'esultanza liberatoria correndo ad abbracciare Ancelotti in panchina. Si interrompe quindi la striscia della squadra di Jesse Marsch che in Europa in casa non perdeva da 19 partite.

Il tabellino

Salisburgo-Napoli 2-3

Salisburgo (4-4-2): Stankovic (33' Coronel); Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Daka (68' Ashimeru), Mwepu (89' Koita), Junuzovic, Minamino; Haaland, Hwang. All.: Marsch.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Koulibaly, Luperto, Di Lorenzo; Callejon (80' Elmas), Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens (76' Llorente), Lozano (65' Insigne). All.: Ancelotti.

Arbitro: Clement Turpin (Francia).

Gol: 17' Mertens (N), 40' rig. Haaland (S), 64' Mertens (N), 72' Haaland (S), 73' Insigne (N).

Assist: Callejon (N, 0-1), Junuzovic (S, 2-2), Mertens (N, 2-3).

Ammoniti: Haaland (S), Lozano, Malcuit, Llorente (N).

Note - Recupero 5'+3'.

La cronaca in 10 momenti chiave

1' SUBITO PALLA GOL PER IL NAPOLI! Respinta goffa di Wober di testa in piena area, la palla arriva sul destro di Mertens che colpisce con il destro: Stankovic si salva in qualche modo mettendo in corner.

17' GOL DEL NAPOLI! MERTENS! Malcuit per Callejon che di testa smarca Mertens in area: il belga, decentrato sulla destra, lascia partire un destro strepitoso che si insacca sotto la traversa sul palo più lontano. Il belga raggiunge quota 115 reti con la maglia del Napoli ed eguaglia Diego Armando Maradona.

24' MERET DICE NO AD HAALAND! L'attaccante, lanciato in profondità da Mwepu, prova a evitare in dribbling Koulibaly che riesce in qualche modo a contenerlo, il pallone rimane lì e Meret è bravissimo a chiudere lo specchio al norvegese che calcia con il destro.

25' MIRACOLO DI MERET! Il norvegese sfonda in piena area, vince il duello fisico con Di Lorenzo e calcia con il sinistro: Meret, da terra, riesce incredibilmente a deviare in corner colpendo il pallone con la testa.

36' ALTRA PARATONA DI MERET! Destro a incrociare di Daka appena dentro l'area, Meret si allunga e riesce a mettere in corner con la mano destra.

40' PAREGGIO DEL SALISBURGO! HAALAND! Malcuit si fa superare ingenuamente da Hwang e lo stende in area. Rigore netto che Haaland trasforma con un sinistro angolatissimo spiazzando Meret.

58' FABIAN RUIZ CI PROVA! Lo spagnolo ruba palla a Kristensen sul vertice sinistro dell'area di rigore, conclusione immediata e palla che esce di poco. Il giocatore del Napoli chiede il corner, per Turpin è semplice rimessa dal fondo per il Salisburgo.

64' GOL DEL NAPOLI! ANCORA MERTENS! Malcuit triangola con Allan sulla destra e mette in mezzo un traversone basso deviato da Wober, sul secondo palo c'è Mertens che carica il destro e fulmina Coronel.

72' GOL DEL SALISBURGO! HAALAND! Cross di Junuzovic dalla sinistra a centro area, Koulibaly salta a vuoto e alle sue spalle il norvegese insacca di testa trafiggendo Meret.

73' GOL DEL NAPOLI! 3-2! INSIGNE! Mertens in area, decentrato sulla destra, scodella un pallone in mezzo arpionato da Insigne, destro forse leggermente deviato da Ramalho e pallone che si insacca ingannando Coronel.