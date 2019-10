Sancho escluso da Favre per 'aver fatto tardi dalle Nazionali': salta anche l'Inter in Champions?

Pugno duro di Lucien Favre. Nonostante l’assenza di Paco Alcácer per infortunio, il tecnico svizzero ha deciso di non convocare Jadon Sancho per la supersfida di campionato contro il Borussia Mönchengladbach, già decisiva per definire la vetta della classifica in Bundesliga.

Perché Sancho non è stato convocato?

L’attaccante classe 2000 è rientrato tardi dalle Nazionali, con Sancho che era impegnato con l’Inghilterra per le sfide contro Repubblica Ceca e Bulgaria per le qualificazioni a Euro 2020. Sancho non aveva concordato nessun ritardo con il club e Favre si è subito fatto sentire lasciando il giocatore a casa nonostante le defezioni con il solo Reus nel ruolo di punta centrale.

Salterà anche l’Inter?

Per ora non si hanno comunicati ufficiali del club, per capire se la ‘punizione’ di Sancho sia valida solo per il Mönchengladbach o per più gare. In settimana il Dortmund dovrà affrontare la trasferta di Milano contro l’Inter, già decisiva per il prosieguo dei gialloneri in Champions League.