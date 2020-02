Sarri ammette: "Non riesco a far passare il concetto di muovere la palla velocemente"

Maurizio Sarri si presenta di fronte ai microfoni delle tv con una faccia molto pensierosa: è cosciente del fatto che la sua squadra a Lione non ha fatto una gran figura e la cosa più preoccupante è che sa bene anche il perché.

Palla lenta

" Ho molta difficoltà nel far passare il concetto di muovere la palla velocemente a questa squadra. Nell'allenamento la palla viaggia a duecento all'ora, la cosa strana è che in partita non accada. Quanto perdi velocità diventa tutto più difficile. In allenamento lavoriamo a velocità doppia rispetto a quanto fatto stasera, mentre dovrebbe essere il contrario "

Anche in conferenza stampa Sarri ripete il concetto della mancanza di velocità in fase di esecuzione, ma poi rincara la dose, alludendo a due possibili rigori (su Ronaldo e Dybala), che in Italia sarebbero stati fischiati.

Dure rigori

" In Italia ci sarebbero stati due rigori per noi, su Ronaldo e su Dybala. In Europa c'è un metro diverso e dobbiamo adeguarci. "

La squadra non segue? Invenzione

" Non ho mai detto i giocatori che non rispondono alle consegne. Rispondere a 100 all'ora è un conto, rispondere con la palla a 10 all'ora è un altro. Sono due calci diversi ma questo non vuol dire niente a livello di relazioni. E' un difetto enorme, non so se abbiano più difficoltà nel farla viaggiare più veloce di prima "

Bonucci vs Matuidi?

" Lo staff mi ha detto che la squadra ha fatto un riscaldamento normale, senza vedere grandi segnali "