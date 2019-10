Tra un primato di campionato consolidato con la vittoria sofferta sul Bologna e un girone di Champions che sembra non opporre grosse ostacoli verso gli ottavi di finale: tenere la barra dritta e pensare all’impegno contro la Lokomotiv Mosca non è proprio la cosa più semplice per la Juventus. Maurizio Sarri però conosce le insidie che può riservare questa partita e non commette l’errore di sottovalutare l’avversario.

" L'insidia è quella di giocare contro una squadra che sta facendo un'ottima stagione. Stanno facendo benissimo in campionato, anche in trasferta, si sono messi in una buona condizione di classifica anche in Champions e questo vuol dire che è una squadra più forte di quello che tutti si aspettavano. L'insidia è di giocare contro un avversario che magari non ha un grande nome ma è più forte. Perché sarà dura? Per quello che abbiamo visto a Leverkusen. Si è chiusa bene, ha fatto un buon lavoro difensivo in intensità e quando rubava palla nella linea centrale del campo era insidiosa. Ha segnato rubando un pallone da un fallo laterale contro, mettendo pressione e facendo sbagliare il portiere. E' una squadra pericolosa per questa densità difensiva che sa fare e questa abilità nel ribaltare le azioni. Serve rispetto e grande calma nei 90 minuti perché sarà dura. "

"Higuain o Dybala? Troveranno spazio entrambi nei prossimi 21 giorni..."

" Preferirei dirlo prima a loro. Sono in buona condizione psicofisica entrambi, quindi scegliendone uno anche tramite sorteggio le possibilità di sbagliare sono limitate, quindi questa è una grandissima fortuna. Chiaramente nel corso di queste tre settimane avranno modo di esprimersi entrambi. Vediamo se domani sera sarà meglio far partire uno o l'altro, ma sono sereno in entrambi i casi. Cosa manca per segnare di più? Credo che nella prima parte di stagione abbiamo creato meno occasioni in relazione al gioco espresso. Ora stiamo finalizzando poco in relazione a quello che creiamo. Sicuramente quello che sta succedendo non è preoccupante, perché se continuiamo a creare tante palle gol, verranno le partite in cui la qualità dei giocatori ci farà segnare tanti gol. Abbiamo preso la strada giusta, c'è solo da mettere nelle giuste dimensioni le percentuali realizzative. "

"Ronaldo è mentalmente unico"

" Al di là delle caratteristiche fisiche e tecniche, Cristiano Ronaldo ha una mentalità straordinaria. Sa porre obiettivi a tutta la squadra e individuali in continuazione. Io credo che appena ha segnato il 700 appena gli avversari battevano lui stava pensando a 800. Ha capacità di porsi obiettivi e darsi motivazioni straordinaria e per noi è bello averlo attorno perché è positivo. Mentalmente ha qualcosa più di tutti. "

"Ramsey non lo rischio, Rabiot cresce bene"

" Come sta Ramsey? Aaron domani non lo vedrete. Non ha nessun problema dal punto di vista muscolare, perché gli esami che ha fatto non hanno evidenziato lesioni. Però sotto sforzo ha questa sensazione di affaticamento all'adduttore e questo può essere un rischio in questo momento. Sta lavorando su questo muscolo per non avere questa sensazione di affaticamento quando va sotto stress di prestazione. Danillo si allena con noi da qualche giorno, non so se abbia i 90 minuti nelle gambe, ma sta bene e dal punto di vista clinico è recuperato. E la sensazione è che lo sia anche dal punto di vista agonistico. Se Rabiot giocherà la seconda di fila? L'aspetto più positivo del ragazzo è che lui è stato un mese senza giocare, è tornato dentro ed è migliorato. Questo vuol dire che si può migliorare anche attraverso gli allenamenti e di questo sono particolarmente contento. Lui ha avuto la fortuna/sfortuna di non andare in Nazionale e poter lavorare con i tecnici e i preparatori e fare un lavoro specifico non solo fisicamente, ma anche di tattica e di ruolo che penso lo abbia aiutato. E' in grande crescita, ma era tenuto in considerazione anche prima, lo stavamo solo aspettando. "