Sarri: "Dybala ha avuto un problema intestinale, sarà da valutare. Ma abbiamo una grande rosa"

Qualche defezione di troppo per la Juventus che a Mosca dovrà fare a meno di de Ligt, con un Dybala in forse dopo un problema intestinale. Sarri, però, è tranquillo, conscio che con la rosa a dispozione può andare a vincere contro la Lokomotiv per centrare la qualificazione agli ottavi con due turni di anticipo.

Un solo obiettivo: trovare la qualificazione

" Il match contro la Lokomotiv sarà difficile, perché è la Champions e perché già all'andata ci hanno messi in difficoltà. L'obiettivo per la Juventus è quello di passare il turno, quindi concentriamoci sulla nostra prestazione "

Sulla partita contro la Lokomotiv

" Quando gli avversari si difendono in modo compatto spesso la partita si risolve per le grandi giocate di un singolo. La Lokomotiv, però, in casa non difende ma propone e utilizza le sue qualità. La gara all'inizio potrebbe essere simile a quella dell'andata. I nostri avversari sono ben messi in campo, sono una squadra forte e sarà una partita difficile. In Europa se sbagli partita perdi, quindi dovremo fare il massimo. Ronaldo si è lamentato del pullman dei russi all’andata? Se ci fossero contromisure contro chi fa densità, nessuno farebbe più densità. È difficile, a meno di non sbloccarla subito. Sono situazioni che si risolvono con la trovata di un singolo più che con la tattica, per fortuna abbiamo una schiera di giocatori con grandi qualità. Se loro ripropongono l'atteggiamento dell'andata, ne verremo a capo, ma faranno una gara diversa. In casa sono differenti, più aggressivi e propositivi "

Un primo bilancio della stagione?

" A livello di risultati la stagione sta andando benissimo, in campionato e in Champions League. Ho la sensazione che fortunatamente abbiamo ancora margini di crescita, ma i dati sono differenti rispetto agli anni scorsi, come possesso e baricentro "

Situazione infortuni e non

" Cuadrado è squalificato, de Ligt ha una caviglia in disordine e non era in condizione di giocare. Dybala ha avuto un problema gastrointestinale, vedremo domani le sue condizioni. La fortuna è che con una rosa come la nostra è facile sopperire a qualsiasi assenza "

Dybala e Higuain possono giocare insieme?

" Higuain e Dybala hanno voluto fortemente restare, pur sapendo che non avrebbero giocato sempre. Se poi riuscirò a farli scendere in campo insieme sarò il primo ad esserne contento "