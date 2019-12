Sarri: "Giocare la Champions è una fortuna: voglio vedere alta motivazione e una buona prestazione"

La Juventus è già certa del posto agli ottavi di Champions League ma è meglio non abbassare la guardia, soprattutto in un momento delicato della stagione come quello che stanno passando i bianconeri, reduci da un pareggio (Sassuolo) e una sconfitta (Lazio).

" Noi siamo sereni. Sappiamo che dobbiamo lavorare e fare meglio, però siamo sereni perché stiamo lavorando. Io forse ho frainteso una parte della domanda (a Pjanic) e volevo chiarire, ma nulla di particolare. Far scattare la scintilla dipende da tanti fattori. Anzitutto dobbiamo metterci del nostro nel trovare gusto in certi momenti della partita nel passeggio e nel possesso palla. Che vanno fatti alla giusta velocità, sennò diventano sterili, quindi dobbiamo trovare il gusto di farli a grandissima velocità, di non arretrare dopo aver segnato. Di tentare di essere sempre e comunque padroni della partita. Vi sto dicendo tutte cose che presuppongono un cambio di mentalità e quindi non sono automatiche né di breve periodo. In certi momenti si vedono: nel primo tempo di Roma mi riconoscevo molto nella squadra, per esempio. "

"Bernardeschi interno può essere un'opzione"

" Può esserlo, anche se poi togliendolo dal ruolo che ha fatto ultimamente, senza Ramsey e Douglas Costa, non so quante soluzioni potrei avere. Vediamo un attimo domani, abbiamo provato dei giocatori in ruoli diversi in questi giorni. Chiaramente abbiamo dentro due centrocampisti di ruolo, che sono due sinistri anche se Rabiot in pre-season ha dimostrato di trovarsi a suo agio anche sulla destra. Vediamo un po'. L'unica incognita è se Adrien sia in grado di reggere 90 minuti dopo un periodo di inattività. "

"Mi aspetto una partita seria"

" La prima volta che sono stato contattato dai vertici ho chiesto come mai avessero fatto tre punti nelle ultime partite di campionato e ho detto che sarebbe stato un brutto segnale di mentalità giustificarsi col campionato già vinto. Noi abbiamo il privilegio e l'onore di giocare in Champions, va onorata sempre. Mi aspetto una partita seria, la capacità di andare a fare una partita di altissimo livello senza un obiettivo apparentemente immediato. Dico apparentemente perché poi in realtà gli obiettivi ci sono sempre. Chiedo una prestazione, poi il risultato può venire o non venire, senza inficiarla "

Pjanic: "Vincere per preparare bene il campionato"

" Questa è un'altra competizione, però noi prepariamo partita dopo partita. Nella prossima gara entri con voglia di fare una bella partita. Proveremo a vincere, vogliamo vincere, anche per preparare bene il campionato. Affrontiamo una bella squadra che ha ancora possibilità di passare il turno. Giocano in casa, sono una bella squadra, l'abbiamo visto anche all'andata. Non sarà facile, ma siamo preparati e vogliamo fare una bella partita domani. "

" Noi dobbiamo avere fiducia e finire bene queste ultime partite prima della sosta. Affrontiamo squadre forti, tutti provano a vincere contro di noi e non è semplice giocare ogni tre giorni, brillare e vincere le partite. A volte capita di non riuscirci ed è successo. Ci siamo parlati, ci siamo detti delle cose e spero si veda sul campo e nelle prossime torniamo a fare quello che sappiamo fare bene: vincere. "

