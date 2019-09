Sarri: "Gol su palla inattiva? La marcatura a zona non c’entra, siamo troppo passivi”

Ancora una volta le palle inattive. La Juventus, due volte in vantaggio, si fa raggiungere nel finale dall’Atletico Madrid che strappa un pari insperato e priva la squadra di Sarri di tre punti che sarebbero stati fondamentali per spianare la strada per il primo posto nel girone. Il rimpianto è grande e grosso, un po' come le colpe. E come i meriti. A febbraio era andata peggio (2-0), se può consolare chi si era illuso di portare a Torino la vittoria. Rispetto al poco o niente di Firenze, la Juventus al Wanda Metropolitano ha dato la sensazione di essere più calata nella parte e più compatta e più coerente sotto il profilo tattico e più in linea con le aspettative che la accompagnano in questa stagione particolare.

Maurizio Sarri (Allenatore Juventus)

" E’ stata una partita vera, abbiamo fatto meglio rispetto all’ultima, l'aspetto negativo è che avevamo la gara in mano, e questo ci lascia l’amaro in bocca. Non segnavamo da tante partite, siamo andati vicini al 3-1, eravamo vivi, siamo leggeri in situazioni prevedibili e ci è costato il risultato. Le palle inattive? Il luogo comune per migliorare è passare ad uomo, bisogna migliorare in aggressività ed attenzione, il primo gol non lo devi prendere, bisogna migliorare perché la sensazione è che se siamo passivi lo siamo anche a uomo, le marcature ad uomo diventano anche pericolose, ci lavoreremo perché ci sta costando qualcosa. Perché Cuadrado e non Bernardeschi? Era prevedibile una gara aperta e Cuadrado poteva essere molto utile. Juve in condizione fisica e personalità? Io penso che a Firenze c’erano situazioni negative e ci siamo fatti influenzare perdendo il focus, la Fiorentina ci ha messo in difficoltà, c’era anche un divario forse fisico e poi nei numeri non c’era, eravamo anche corsi più noi, loro arrivavano sulla palla prima, con maggior determinazione, oggi eravamo determinati e sono venute fuori cose in allenamento, ora dobbiamo risolvere il problema e lavorare. A Firenze abbiamo pagato colpe nostre in maniera seria. "

Leonardo Bonucci (Difensore Juventus)

" Nel primo tempo c'era tanta pressione e tanta corsa, noi eravamo lenti nel far girare la palla. Siamo andati meglio nel secondo tempo, siamo partiti forte e siamo andati sul 2-0. Poi abbiamo preso due gol su palle inattive. Peccato, abbiamo fatto una grande partita ma serve più attenzione su queste palle. E' successo contro il Napoli, mentre stasera ne abbiamo lasciati 2. Dobbiamo fare più attenzione perchè una squadra come la nostra non può concedere tutte queste occasioni. Peccato per l'occasione di Ronaldo nel finale, ma l'insegnamento è che l'attenzione deve essere sempre alta". "