A Kharkiv si materializza un vero e proprio miracolo sportivo. A compierlo è l'Atalanta che, nell'ultima giornata del Girone C di Champions League, batte 3-0 lo Shakhtar Donetsk e si qualifica agli ottavi di finale di Champions League. Di Castagne, Pasalic e Gosens le firme su un'impresa incredibile che proietta i nerazzurri di Gasperini tra le migliori 16 squadre d'Europa. E pensare che l'Atalanta, alla sua prima partecipazione, aveva perso le ultime 3 partite di Champions contro Dinamo Zagabria (0-4), Shakhtar Donetsk (1-2) e Manchester City (1-5). Sembrava finita, ma a partire dall'1-1 di San Siro contro i Citizens è iniziata la clamorosa rimonta al secondo posto. Il 2-0 sulla Dinamo Zagabria ha tenuto accesa la speranza, il capolavoro di Kharkiv ha messo il punto esclamativo su una giornata memorabile per il club bergamasco e per il calcio italiano.

Il momento social del match

Il tabellino

Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-3

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodô, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Tete (59' Marlos), Kovalenko (71' Solomon), Taison; Junior Moraes. All.: Castro.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello (61' Malinovskyi); Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Muriel (71' Ibanez). All.: Gasperini.

Arbitro: Felix Zwayer (Germania).

Gol: 66' Castagne (A), 80' Pasalic (A), 94' Gosens (A).

Assist: Malinovskyi (A, 0-2).

Espulsi: al 77' Dodo (S).

Ammoniti: Alan Patrick, Dodo (S), Muriel, Freuler, Hateboer (A).

Note - Recupero 2'+5'.

La cronaca in 10 momenti chiave

5' PALLA GOL CLAMOROSA PER L'ATALANTA! Erroraccio in disimpegno di Ismaily, Gomez si avventa sul pallone anticipando Pyatov. Tocco per Muriel che cerca Pasalic, la porta è vuota ma il croato è praticamente sulla linea di fondo: conclusione rasoterra che Pyatov riesce a bloccare quasi sulla linea recuperando la posizione.

8' ANCORA ATALANTA PERICOLOSA! Altro lancio di Gomez che cambia gioco a cercare Castagne: torre per Muriel che controlla di petto e calcia con il destro, palla a lato. Altra ottima chance per la squadra di Gasperini.

15' ANNULLATO UN GOL ALLO SHAKHTAR! Kovalenko insacca con un destro sotto la traversa dopo una respinta di Palomino. Ma la rete viene annullata per un fuorigioco millimetrico di Tete a inizio azione.

37' SUPER GOLLINI! Cross di Tete dalla sinistra, a centro area Moraes anticipa tutti e incorna. Il portiere dell'Atalanta alza in corner con un grande riflesso.

66' ATALANTA IN VANTAGGIO! Castagne insacca da due passi dopo un rimpallo con Pyatov su traversone basso di Gomez. La rete viene inizialmente annullata per offside del Papu a inizio azione, poi il VAR corregge la decisione dell'arbitro tedesco Zwayer. Il gol è valido!

77' ESPULSO DODO! Cartellino rosso per il terzino destro dello Shakhtar che colpisce Freuler con una manata al volto.

80' GOL DELL'ATALANTA! 2-0! Punizione di Malinovsky tagliata dalla sinistra, Pasalic anticipa tutti sul primo palo e beffa Pyatov con un tocco di punta con il piede sinistro. Assist di Malinovskyi e 2-0 per la Dea.

86' TRAVERSA SHAKHTAR! Sinistro violento di Ismaily dal limite dell'area, leggermente deviato da De Roon. Gollini battuto, lo salva la parte superiore della traversa.

91' GOLLINI! Destro dal limite di Alan Patrick e il portiere dell'Atalanta riesce a mettere in corner con un balzo prodigioso sulla sua destra.

94' 3-0 ATALANTA! GOSENS! Sinistro in spaccata del centrocampista su clamoroso svarione di Stepanenko che tocca il pallone di testa all'indietro e non si accorge della presenza del centrocampista.