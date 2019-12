Shakhtar Donetsk-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Kovalenko, Tete, Taison; Junior Moraes. All. Castro

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Masiello, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic,Gosens; Gomez, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini

Arbitro: Felix Zwayer (GER)

Lo Shakhtar Donetsk ha vinto il suo unico incontro europeo con l'Atalanta per 2-1 lo scorso ottobre. L'ultima squadra italiana batuta due volte nella stessa edizione della Champions League fu la Roma negli ottavi del 2010-2011.

Lo Shakhtar Donetsk ha pareggiato le sue ultime tre partite in Champions ed è la prima volta che ottiene tre pareggi consecutivi in una competizione europea.

La vittoria dell'Atalanta contro la Dinamo Zagabria nella quinta giornata fu la sua prima vittoria in Champions; si tratta della decima squadra italiana a ottenere una vittoria in Champions League, solo la Spagna (13) e la Germania (12) hanno avuto più squadre vincenti.

Lo Shakhtar Donetsk non vince in casa da cinque partite in Champions, la striscia senza vittorie più lunga di una squadra di casa nella competizione.

L'Atalanta ha perso le sue ultime due partite fuori casa in Champions, incassando in totale nove gol; l'ultima volta in cui perse tre partite fuori casa consecutive in Europa fu nell'ottobre del 1987.

L'Atalanta ha perso tre delle sue ultime cinque partite in una competizione europea.