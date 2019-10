Il Barcellona vola a 7 punti nella classifica del gruppo F ma non certo sul terreno dell'infuocato "Sinobo Stadium" di Praga, dove lo Slavia - dopo il gol in apertura di Messi (primo giocatore a segnare per 15 edizioni di Champions consecutive) - domina e colleziona occasioni da gol, mancate un po' per sfortuna e un po' per un prodigioso ter Stegen. Al 5' della ripresa, il pareggio di Boril, poi vanificato dall'autorete di Olayinka su tiro di Suarez. La graduatoria del raggruppamento vede: Barcellona punti 7; Inter e Borussia Dortmund 4; Slavia Praga 1.

Slavia Prague - BarceloneGetty Images

Il tabellino

SLAVIA PRAGA-BARCELLONA 1-2

Slavia Praga (4-2-3-1): Kolar voto 6.5; Coufal 6, Kudela 6.5, Hovorka 6.5, Boril 7.5; Sevcik 5.5, Soucek 6; Masopust 6.5 (77' van Buren 6), Stanciu 7 (77' Husbauer 6), Zeleny 6 (46' Tecl 5.5); Olayinka 5.5. All.: Trpisovsky 6.5.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen voto 8; Semedo 6.5, Piqué 5, Lenglet 6, Jordi Alba 7; Busquets 6 (78' Vidal 5.5), Arthur 7 (84' Rakitic sv), De Jong 6; Griezmann 5.5 (69' Dembélé 6.5), Messi 6.5, L. Suarez 6. All.: Valverde 5.5.

Arbitro: Bobby Madden (Scozia).

Gol: 3' Messi (B), 50' Boril (S), 57' aut. Olayinka (B).

Assist: Arthur (0-1, A), Masopust (1-1, S).

Note - Recupero: 1+5. Ammoniti: Jordi Alba, Maspust, Boril, Olayinka, Dembélé.

La cronaca della partita in 21 momenti chiave

3' - GOL DEL BARCELLONA CON MESSI! Sevcik perde un pallone sanguinoso davanti alla difesa, pressato dalla Pulce argentina, che scambia in area con Arthur prima di insaccare alle spalle di Kolar: 0-1 già al 3'!

Leo MessiGetty Images

20' - INCREDIBILE TER STEGEN! Zeleny, servito dalla sinistra, calcia a botta sicura un rigore in movimento, ma il portiere del Barcellona respinge mostrando un'incredibile reattività: Slavia Praga vicinissimo al pareggio.

21' - SEVCIK! Il mediano dello Slavia Praga ci prova da fuori area: conclusione di poco alta.

28' - DE JONG MANDA IN PROFONDITA' SUAREZ! Il portiere dello Slavia Kolar esce sulla trequarti, anticipa l'uruguaiano, che poi gli ruba il pallone, che successivamente perde...

29' - ANCORA SUAREZ! Conclusione alta, in corsa, sulla verticalizzazione di Semedo.

35' - MASOPUST! Aggancia in velocità un pallone dalla sinistra di Zeleny: piatto sinistro rasoterra e altra parata formidabile di ter Stegen.

36' - OLAYINKA! Bolide dal limite dell'attaccante che segnò all'Inter, alzato sopra la traversa da uno straordinario ter Stegen. Terza, ghiottissima occasione da gol per lo Slavia Praga...

40' - DIAGONALE DESTRO DI DE JONG! Kolar para coi piedi dopo un'interminabile azione in contropiede da parte del Barcellona.

45'+1 - MASOPUST! Diagonale che fa la barba al palo dopo un bel lancio di Stanciu, sporcato da Piqué. Forse c'è una deviazione di ter Stegen, non segnalata dall'arbitro, che invece fischia la fine del primo tempo.

50' - GOL DELLO SLAVIA PRAGA CON BORIL! Lungo lancio dalla sinistra del solito Stanciu, sponda di Masopust per l'accorrente Boril, che calcia di prepotenza all'angolino, utilizzando la punta, come a calcetto: 1-1 strameritato dei padroni di casa.

54' - BOLIDE DA FUORI DI STANCIU! La palla sibila il palo alla destra di ter Stegen e Slavia Praga che sfiora anche il gol del raddoppio.

StanciuGetty Images

57' - AUTOGOL DI OLAYINKA E IL BARCELLONA TORNA AVANTI! Punizione dalla sinistra di Messi, deviazione sul primo palo di Olayinka e Suarez, quasi da fondo campo, trova un angolo impossibile grazie alla deviazione sfortunatissima dello stesso centravanti nigeriano, goleador a San Siro contro l'Inter: 1-2!

59' - SOUCEK! Colpo di testa del capitano dei cechi sugli sviluppi di un corner: palla di poco alta.

68' - MESSI ENTRA IN AREA DOPO IL SOLITO TRIANGOLO CON JORDI ALBA! Conclusione respinta dal portiere dei padroni di casa Kolar.

70' - MESSI MANDA IN PORTA SUAREZ SU VELO Del NEOENTRATO DEMBELE! Diagonale che esce di poco sul palo più lontano.

75' - MESSI! Grandissimo lancio di Busquets per Jordi Alba, che dalla sinistra serve in area piccola la "Pulce", il cui tocco risulta stranamente maldestro, di mezzo stinco, con palla fuori.

83' - DEMBELE SCATTA VELOCISSIMO IN PROFONDITA' E SCARICA PER SUAREZ! Conclusione di piatto destro dell'urguaiano, respinta da Kolar.

Barcelona, Slavia, ChampionsGetty Images

88' - BATTI E RIBATTI IN AREA BARCELLONA! La retroguardia blaugrana mura l'ultima conclusione di Sevcik.

90' - MESSI! Se ne va in contropiede per poi concludere con un mancino a giro respinto da Kolar.

90'+5 - COLPO DI TESTA DI OLAYINKA! Ter Stegen neutralizza all'angolino su azione nata dalla bandierina.

90'+5 - DIAGONALE IN VELOCITA' DEL SUBENTRATO HUSBAUER! Conclusione deviata in corner dal Barcellona e altro brivido per i blaugrana.

Il migliore

Ter Stegen. Sventa con veri e propri prodigi almeno tre occasionissime dello Slavia Praga. DIfficilissimo superarlo. La retroguardia blaugrana lo sa bene e, svagata, gli affida un carico eccessivo di responsabilità.

Il peggiore

Piqué. In totale imbarazzo al cospetto del frizzante trio di trequartista dello Slavia Praga. Macchinoso negli interventi, si prende qualche rischio di troppo.

Il momento social

Anche una serata di difficoltà come quella di Praga coincide con un nuovo record per Messi, che diventa il primo giocatore a segnare consecutivamente in 15 edizioni di Champions League. Quello di questa sera, nella fattispecie, si tratta dela 113esima rete nella competizione della coppa dalle grandi orecchie.