Sorteggio di Champions: le 4 fasce e le possibili avversarie di Juventus, Napoli, Inter e Atalanta

La lunga attesa sta per finire. Alle 18:00 di giovedì 29 agosto andrà in scena a Montecarlo il sorteggio dei gironi di Champions League 2019-2020. Le 32 squadre partecipanti sono state ripartite in quattro fasce: nella prima sono raggruppate le teste di serie (campioni nazionali oltre al Liverpool vincitore della Champions e al Chelsea vincitore dell'Europa League): nelle restanti le formazioni sono state suddivise in base al coefficiente UEFA. L'Italia è rappresentata da 4 squadre: la Juventus campione d'Italia in carica è testa di serie, il Napoli è in fascia 2, l'Inter in fascia 3 e l'Atalanta (al debutto in Champions) in fascia 4. La finalissima è in programma sabato 30 maggio allo stadio Atatürk di Istanbul. La squadra detentrice del titolo è il Liverpool, che lo scorso 1 giugno ha conquistato il suo sesto titolo al Wanda Metropolitano di Madrid battendo 2-0 il Tottenham in una sfida tutta inglese.

Tutte le 32 qualificate alla fase a gironi

Teste di serie

Nel plot 1 ci sono le squadre che hanno vinto i rispettivi campionati più Liverpool e Chelsea che hanno conquistato, rispettivamente, Champions League ed Europa League nella passata stagione. Chi è la favorita per la prossima annata? C'è anche la Juventus...

SQUADRA VALORE Liverpool ***** Chelsea *** Barcellona ***** Manchester City ***** JUVENTUS ***** Bayern Monaco **** PSG **** Zenit San Pietroburgo *

Seconda fascia

Nel plot 2 troviamo invece il Napoli che spera di avere un sorteggio sicuramente migliore rispetto alla passata stagione. In questa fascia ci sono anche l'Atlético di Simeone, il Real Madrid di Zidane, il Tottenham finalista di Champions e l'Ajax che ha dovuto passare due turni preliminari per accedere alla fase a gironi.

SQUADRA VALORE Real Madrid ***** Atletico Madrid **** Borussia Dortmund **** NAPOLI **** Shakhtar Donetsk *** Tottenham **** Benfica ** Ajax ****

Terza fascia

Ritroviamo l'Inter che riparte ancora una volta dalla terza fascia come già capitato nella scorsa stagione. Come possibili pericoli troviamo il Valencia oltre alle 'esperte' Lione e Bayer Leverkusen.

SQUADRA VALORE Bayer Leverkusen *** Red Bull Salisburgo *** Olympiacos ** Valencia *** INTER **** Dinamo Zagabria * Lione *** Club Brugge **

Quarta fascia

Ultima fascia, anche se sarà difficile trovare 'squadre materasso'. Galatasaray, Lipsia o Stella Rossa danno sempre fastidio. Troviamo anche l'Atalanta di Gasperini, al debutto assoluto in Champions.

SQUADRA VALORE ATALANTA ** Lille ** Galatasaray ** RB Lipsia ** Stella Rossa ** Genk * Lokomotiv Mosca * Slavia Praga **

